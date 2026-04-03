La reacción de Olé al anuncio de la presencia de hinchas de Boca en el Claro Arena.

Boca Juniors podrá estar acompañado de parte de sus hinchas en el Claro Arena. En Argentina estaban pendientes de la resolución de la Delegación Metropolitana respecto de la autorización para el ingreso de fanáticos visitantes en el reducto de Las Condes. Les inquietaban, puntualmente, las consecuencias de un eventual incumplimiento de la normativa de la Conmebol, que obliga a la presencia de aficionados forasteros en la Copa Libertadores.

La reacción ante el permiso para que dos mil fanáticos xeneizes puedan asistir al encuentro no se dejó esperar. Los principales medios deportivos del país transandino informaron de la resolución que anunció el encargado de la repartición gubernamental, Germán Codina.

“Marcha atrás”: la reacción de la prensa argentina a la autorización para que los hinchas de Boca lleguen al Claro Arena

“Marcha atrás: Boca podrá llevar dos mil hinchas para el debut en la Copa”, publicó Olé, en su cuenta en X. "Germán Codina, Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, confirmó que los fanáticos del Xeneize podrán comprar entradas para el partido con Universidad Católica por la Libertadores (07/04)“, consigna.

Además, repara en la coordinación que se realizará con las autoridades transandinas y de las exigencias que deberán cumplir los seguidores del equipo azul y amarillo. “Además, explicó que los que tengan sus tickets deberán ‘empadronarse en el Registro Nacional de Hinchas’ y y contó que ya se contactaron con Tribuna Segura de Argentina ‘para los que tienen prohibición de ingresar a los recintos deportivos’”, especifican, aludiendo a las declaraciones de Codina.

La barra de Boca Juniors (Foto: Photosport). JUAN AMELIO/FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

También se alude a la condición fundamental para que la iniciativa se materialice. ”Siempre que Cruzados cumpla con las condiciones que acabamos de establecer en la reunión“, declaró la autoridad, en ese sentido.

El mismo concepto

Curiosamente, TyC Sports utilizó el mismo concepto para informar respecto de la decisión. “Con la intervención de la Conmebol y del gobierno de Chile, finalmente se determinó que Boca podrá llevar 2.000 hinchas a la cancha de Universidad Católica, por la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Todos los sectores involucrados aseguraron que habrá un refuerzo en los operativos de seguridad y en las próximas horas se informará el método de venta de entradas”, puntualizó.

"Cabe recordar que los mismos reglamentos de Conmebol establecen la obligatoriedad de las parcialidades visitantes, algo que en casos particulares puede llegar a omitirse. No fue esta una de ellas, y por eso la máxima autoridad del fútbol sudamericano intercedió y terminó por lograr que Boca lleve 2.000 hinchas a Chile", explica la estación, a través de su cuenta en Instagram.