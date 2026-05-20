Comisión de Constitución del Senado acuerda citar al canciller para abordar situación de chilenos que integran la flotilla Global Sumud

La Comisión de Constitución del Senado acordó citar al canciller Francisco Pérez Mackenna, para abordar la situación de los chilenos que estarían retenidos en Israel, luego que sus embarcaciones fuera interceptadas.

Este miércoles el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, publicó un video donde se ve junto a decenas de activistas detenidos de la flotilla Global Sumud. En el extracto audiovisual, la autoridad se burla de los activistas y les dice: “Bienvenidos a Israel”.

La flotilla, compuesta por unos 50 barcos fue interceptada el lunes frente a las costas de Chipre. Según denunció la delegación chilena de la Global Sumud, habría "cuatro chilenos secuestrados recibiendo trato denigrante”.

La delegación también acusó que desde la intercepción en aguas internacionales aún no tienen información sobre el estado de salud de los chilenos.

En ese contexto, el senador Andrés Longton (RN), miembro de la comisión de de Constitución, solicitó citar al canciller Pérez Mackenna "por la situación de derechos humanos ocurrido a propósito de la detención de varios ciudadanos chilenos en una embarcación que iba a llevar ayuda humanitaria a Palestina “.

Según expuso el parlamentario, esto “constituye un hecho de mucha gravedad desde el punto de vista jurídico, político y diplomático. Hecho por el cual el gobierno aún no tiene un pronunciamiento respecto a qué acciones se han implementado o ejecutado para poder restablecer el imperio del derecho respecto a chilenos apresados fuera del territorio nacional y haciendo valer el derecho internacional”.

Por su parte, la senadora Claudia Pascual (PC), además de adherir a la solicitud de Longton, propuso generar un oficio “con carácter de suma urgencia” para acelerar las gestiones y concretar la visita del canciller. Esto considerando que la próxima semana es de trabajo regional en el Senado.

Consultados por la situación de los chilenos que habrían sido interceptados, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores informaron que el consulado de Chile en Tel Aviv está en contacto permanente con la Cancillería israelí para recibir actualizaciones de la situación de los connacionales que integrarían la flotilla.

Asimismo, aseguraron que se encuentran en contacto con sus familiares y están listos para prestar asistencia consular, en caso de ser requerida.