Vicente Pizarro comienza a consolidarse en Argentina. El mediocampista chileno suma aplausos por su buena actuación en la victoria de Rosario Central sobre Universidad Central, de Venezuela, por la quinta fecha del grupo H de la Copa Libertadores. El triunfo sobre el equipo llanero permite que los transandinos, punteros del lote, aseguren su clasificación a la siguiente ronda del torneo.

El exvolante de Colo Colo anotó el segundo tanto. Fue una jugada de lujo. Una asistencia de rabona de Julián Fernández encontró al nacional de frente a la portería adversaria. Con un medido zurdazo, el seleccionado chileno envió el balón al fondo de la red.

“Rueda de auxilio y oportunista”: la prensa argentina llena de elogios a Vicente Pizarro tras triunfo de Rosario Central

La actuación de Pizarro generó elogios en Argentina. De hecho, en una curiosas, las loas resultaron, literalmente, coincidentes. "Prolijo con la pelota. Fue una rueda de auxilio permanente de sus compañeros a la hora de la descarga. Marcó un gol clave“, sintetizó La Capital, la principal publicación de Rosario. Lo calificaron con nota siete, en una escala de 1 a 10.

En Rosario3 ocuparon una conceptualización similar. "Buen partido. Rueda de auxilio y oportunista para anotar el 2 a 0“, resumió el medio, como reconocimiento a la actuación. Le adjudicó un siete como nota.

En Sofascore, sitio que pondera distintos conceptos asociados al juego de los futbolistas, lo calificaron con un 7.7. El resumen arroja 64 pases precisos sobre 68 intentos (94%). Además, consigna 35 aciertos sobre 38 pases en campo rival (92%) y un 97 por ciento de efectividad en cesiones en campo propio: 29 sobre 30.

El concepto ‘rueda de auxilio’ obedece a una capacidad que Pizarro ya había mostrado en su paso por Colo Colo: la de mostrarse como opción de descarga para sus compañeros a la hora de mantener la posesión del balón. Los números también reflejan otra de sus virtudes, que ya mostraba en Macul: una distribución que roza la excelencia y un alto entendimiento del juego y de sus momentos.

Un romance en alza

El romance entre Rosario Central y Vicente Pizarro va en alza. A mediados de mes, de hecho, el chileno fue ovacionado por su contribución a la victoria sobre Racing, que significó la clasificación a las semifinales del Torneo de Apertura.

En ese duelo, fue sustituido en los 112′. Desde las tribunas del Gigante de Arroyito bajó una ovación que recordó a otros nacionales que han triunfado en el fútbol transandino: “Chileeeno, chileeeno”.

Pizarro ha disputado 24 partidos por los canallas. Por la competencia local le había anotado a Sarmiento.

“Es una emoción muy grande hacer el primer gol acá. Para eso nos preparamos. No solo individualmente, sino también como grupo, para vivir con partidos así. Sabemos que va a ser muy difícil. Entre las cosas que vienen, tenemos la Copa y tenemos torneo. Cada partido va a ser más exigente. Sin dudas, hay una alegría, que nos merecíamos todos, pero hay que seguir preparándose para lo que viene”, declaró tras la victoria sobre la escuadra venezolana.