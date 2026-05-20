Susana Jiménez: “Hay una mirada ideológica cuando tú quieres hacer crecer y crecer el Estado a costa de las personas”

“Creo que este proyecto de Reconstrucción es un avance importante si es que se aprueba”, afirmó Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, al ser consultada por la megarreforma del Ejecutivo.

En conversación con Julio Nahuelhual y Rodrigo Álvarez, la líder del gran empresariado valoró que la también llamada ley miscelánea -que hoy ya se aprobó en general en la sala de la Cámara de Diputados- haya incluido aspectos propuestos por la organización gremial y miró con buenos ojos que el proyecto emblema de la administración Kast busque un “mayor dinamismo” en la economía.

“Hemos crecido 2% en los últimos diez años. En los últimos años además se ha agudizado el tema de la debilidad en el mercado laboral, tenemos tasas de desempleo muy altas en los últimos tres años y hay una falta de inversión que hace esperar que si no hacemos nada distinto, bueno, no va a pasar nada distinto en los próximos diez años. Por lo tanto, se requieren medidas decididas que cambien el eje, que muevan la aguja en materia de actividad económica “, sostuvo.

Según la también exministra, eso “se traduce en mayores empleos, en mayores oportunidades para los emprendedores, para los proveedores, esto es una cadena de valor completa y que le hace bien al país”.

Así, reconoció que “el hecho de que el proyecto de ley recoja bastante de las propuestas que nosotros también habíamos puesto en la discusión de la opinión pública, como es la necesidad de retomar mayor competitividad tributaria, que se ha perdido después de sucesivas alzas que hemos visto en las últimas dos décadas, y que nos han puesto en una posición muy desventajada respecto de otros países, es algo que nosotros valoramos”.

En esa línea, planteó que “también valoramos que se esté abordando lo que hemos llamado en Chile la permisología, que ha entrabado enormemente y ha encarecido enormemente los proyectos de inversión”.

Jiménez enfatizó que “venimos hace más de dos años promoviendo que se reduzca la tasa de impuestos corporativos de 27% a lo menos a 23%, que es el promedio de los países Ocde”.

Consultada, descartó como un aspecto “ideológico” la rebaja al impuesto corporativo, recordando que estuvo presente en las propuestas de Carolina Tohá como candidata presidencial y que fue promovida por el exministro de Hacienda, Mario Marcel.