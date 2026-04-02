SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El optimismo de Daniel Garnero frente al estreno de la Libertadores: “Estamos preparados para enfrentar a Boca Juniors”

    Tras la goleada ante Palestino, el entrenador de Universidad Católica no pudo ocultar la ansiedad del plantel para el duelo del martes, en el Claro Arena.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    El entrenador de Universidad Catolica Daniel Garnero se refirió al duelo ante Boca Juniors. FOTO: Photosport. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    La espectacular goleada de los cruzados ante Palestino ya suena a historia. Pocas horas para el festejo, antes del estreno en Copa Libertadores, nada menos que frente al equipo argentino de Boca Juniors.

    Un tema que tampoco estuvo ausente en el horizonte del técnico cruzado Daniel Garnero, quien no pudo quedar ajeno al polémico duelo del martes en el Claro Arena.

    “El martes tenemos un duelo realmente importante e interesante, siempre desde el punto de vista de lo que se juega. Tal vez es una prueba para mostrar un nivel de local contra un equipo como Boca Juniors”, explicó el técnico argentino.

    Sobre la popular escuadra transandina, el Dani agregó que “Boca es un equipo grande, un equipo con mucha convocatoria, siempre protagonista. Vamos a tener muchas dificultades, pero estamos preparados como para afrontar este tipo de compromisos como medirse a Boca. Nos venimos preparando desde hace un tiempo”.

    En la misma línea, el entrenador de los cruzados no pudo esconder la ansiedad de su equipo frente a una institución tan importante, sobre todo, en la competición más importante de la región a nivel de clubes.

    “Llegó el momento, tanto que había que esperar y estamos acá. La Copa la tenemos ahí, así que la idea es recuperar a todos. Nuestra intención es que estén la mayoría de nuestros jugadores disponible. Debemos formar el mejor equipo para hacer un gran juego, tenemos que ser competitivos, internacionalmente”, advirtió Garnero.

    Asimismo, confirmó que “enfrentar a los grandes del continente es una muy buena medida para nosotros. Tenemos que asumirlo con ese compromiso, con esas ganas”.

    Más sobre:FútbolUniversidad CatólicaBoca JuniorsCopa LibertadoresDaniel Garnero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Lo más leído

    1.
    Los chilenos pasan a segundo plano con el nuevo DT: Sevilla cae ante el colista Oviedo y queda a dos puntos del descenso

    Los chilenos pasan a segundo plano con el nuevo DT: Sevilla cae ante el colista Oviedo y queda a dos puntos del descenso

    2.
    Con un triplete de Haaland: el Manchester City aplasta al Liverpool y se mete en semifinales de la FA Cup

    Con un triplete de Haaland: el Manchester City aplasta al Liverpool y se mete en semifinales de la FA Cup

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”
    Negocios

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo
    Mundo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua