El optimismo de Daniel Garnero frente al estreno de la Libertadores: “Estamos preparados para enfrentar a Boca Juniors”

La espectacular goleada de los cruzados ante Palestino ya suena a historia. Pocas horas para el festejo, antes del estreno en Copa Libertadores, nada menos que frente al equipo argentino de Boca Juniors.

Un tema que tampoco estuvo ausente en el horizonte del técnico cruzado Daniel Garnero, quien no pudo quedar ajeno al polémico duelo del martes en el Claro Arena.

“El martes tenemos un duelo realmente importante e interesante, siempre desde el punto de vista de lo que se juega. Tal vez es una prueba para mostrar un nivel de local contra un equipo como Boca Juniors”, explicó el técnico argentino.

Sobre la popular escuadra transandina, el Dani agregó que “Boca es un equipo grande, un equipo con mucha convocatoria, siempre protagonista. Vamos a tener muchas dificultades, pero estamos preparados como para afrontar este tipo de compromisos como medirse a Boca. Nos venimos preparando desde hace un tiempo”.

En la misma línea, el entrenador de los cruzados no pudo esconder la ansiedad de su equipo frente a una institución tan importante, sobre todo, en la competición más importante de la región a nivel de clubes.

“Llegó el momento, tanto que había que esperar y estamos acá. La Copa la tenemos ahí, así que la idea es recuperar a todos. Nuestra intención es que estén la mayoría de nuestros jugadores disponible. Debemos formar el mejor equipo para hacer un gran juego, tenemos que ser competitivos, internacionalmente”, advirtió Garnero.

Asimismo, confirmó que “enfrentar a los grandes del continente es una muy buena medida para nosotros. Tenemos que asumirlo con ese compromiso, con esas ganas”.