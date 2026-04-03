La UC toma nota: Boca Juniors derrota a Talleres antes de visitar el Claro Arena por Copa Libertadores

En el partido adelantado de la fecha 8 de la Liga de Primera, Universidad Católica le pasó por encima a Palestino y goleó con un expresivo 6-1, en el Claro Arena. Ahora, el equipo cruzado se enfoca en su debut por la fase grupal de la Copa Libertadores. Su rival en esa instancia también jugó hoy.

Boca Juniors también adelantó su duelo correspondiente a la 13ª jornada del Torneo Apertura argentino, visitando a Talleres de Córdoba. Los xeneizes ganaron por la cuenta mínima en el estadio Mario Alberto Kempes, para acomodarse en la tabla de posiciones y sumar confianza de cara a la visita a Santiago.

No hubo presencia nacional en los azul y oro. Williams Alarcón fue suplente. Por su parte, Carlos Palacios sigue fuera de las citaciones. En la T cordobesa, Matías Catalán y Ulises Ortegoza fueron titulares, mientras que Bruno Barticciotto se quedó en la banca.

¿Cómo jugó Boca? El 4-4-2 de Claudio Úbeda (exasistente del fallecido Miguel Ángel Russo) contempló a Leandro Brey en el arco, reemplazando al lesionado Agustín Marchesín. La línea defensiva fue con Juan Barinaga, Nicolás Figal, Mateo Pellegrino y Malcom Braida. El mediocampo contó con el español Ander Herrera, Milton Delgado, Tomás Belmonte y el joven Tomás Aranda. Arriba, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. En el segundo tiempo, ingresaron elementos que son titulares, como Leandro Paredes, Santiago Ascacibar y Lautaro Blanco.

El único gol del partido fue convertido por el paraguayo Bareiro, exdelantero de River Plate, en los 71 minutos. El ariete apareció por el segundo palo, para conectar un centro bajo del uruguayo Merentiel. En un duelo de trámite parejo, esta acción terminó por desnivelar el partido a favor de la visita.

Es el segundo triunfo seguido de Boca, enrielando un camino que ha tenido muchos empates. La última derrota del conjunto de Alarcón y Palacios fue el 8 de febrero, 2-1 ante Vélez.

Con la victoria de esta noche, Boca Juniors queda en el tercer lugar del grupo A del Apertura transandino con 20 puntos. El líder de la zona es Vélez Sarsfield, de Claudio Baeza y Diego Valdés, con 22, secundado por Estudiantes de La Plata, con 21.