“Cultura racista, misógina, homófoba y hostil”: tenista australiana realiza graves acusaciones al circuito

El circuito de tenis representa un desgaste tremendo para sus protagonistas, tanto físico como sicológico. Tanto para mujeres como para hombres, deportistas que deben entregar su tiempo y aficiones a un desgastante itinerario, con más postergaciones que éxitos, al menos en líneas generales.

Una constante frustración que queda de manifiesto en las elocuentes declaraciones de la australiana Destanee Aiava. La oceánica no se guardó nada en sus redes sociales, todo para hacer duros cuestionamientos a la organización profesional de la disciplina.

“Quiero enviarles un enorme ‘que se jodan’ a todos los miembros de la comunidad del tenis, sobre todo, a aquellos que alguna vez me han hecho sentir menos. Que se jodan todos los apostadores que me han enviado amenazas de odio o de muerte. Que se jodan todos quienes se esconden tras las pantallas de las redes sociales, comentando sobre mi cuerpo, mi carrera o lo que sea que les dé la gana”, fue el duro mensaje de la tenista de madre samoana.

En el mismo mensaje, cargado de recriminaciones y ásperos cuestionamientos, la deportista adelantó que dejará el circuito profesional a finales de temporada, pese a que está lejos de cumplir la treintena de años.

“Tengo 25 años, cumplo 26 este año. Me siento muy por detrás de las demás, como si estuviera empezando de cero. Y también tengo miedo. Sin embargo, eso es mejor que vivir una vida desorientada o estar rodeada de constantes comparaciones para perder contra ellas”, adelantó Aiava.

Pese a sus palabras llenas de decepción, la nacida en Melbourne no se olvidó de sus raíces. De esa manera, la hija de padres de origen samoano agradeció el inmenso apoyo de las naciones oceánica.

“Muchas gracias a toda la comunidad de las Islas del Pacífico. Estoy profundamente honrada de haber inspirado a niñas y niños como para que, como yo, no tengan miedo de perseguir sus sueños. Estoy orgullosa de haber llegado a un escenario que no fue diseñado para nosotros y de haber hecho historia para nuestra gente. Me enorgullece decir de dónde vengo. Muchas gracias a todos ustedes”, agregó.

Racismo y homofobia

Pero los dichos de la australiana fueron mucho más allá en sus críticas, tanto en el fondo como en la forma. A través del mismo mensaje en redes sociales, la deportista hizo serios cuestionamientos al ambiente que se vive en el circuito.

“Lo digo más fuerte, que se joda un deporte, que se esconde detrás de supuestos valores de clase y caballerosidad. Debajo de los trajes blancos y las tradiciones se esconde una cultura racista, misógina, homófoba y hostil hacia cualquiera que no encaje en su molde”, aseguró.

Asimismo, agregó que “la vida no está hecha para vivirla en la miseria, tampoco a medias. Mi objetivo final es poder despertar cada día y decir, sinceramente, que amo lo que hago. Esa es una oportunidad que creo todos merecen”.

Actualmente, Destanee Aiava es la 321° del mundo en el ranking individual de la WTA y la 258° en el listado de dobles. Su mejor clasificación en singles fue el puesto 147. También militó en la selección australiana, pero nunca fue una figura trascendente del tenis de su país.