Su primer éxito en un WTA 125: Fernanda Labraña se estrena con un gran triunfo en el LP Open de Colina

El cuadro principal del LP Open WTA 125 arrancó con una gran noticia para el tenis chileno: Fernanda Labraña consiguió su primera victoria en un torneo WTA 125, derrotando a la argentina Nicole Fossa Huergo por 6-1, 6-7(3) y 6-3 en el court central de la Hacienda Chicureo.

“Demasiado feliz. Fue un partido durísimo, mi rival era una jugadora que luchó todos los puntos, así que sabía que iba a ser duro. Ella tenía más experiencia y mejor ranking, así que yo traté de jugar mi mejor tenis y gracias a Dios lo pudimos sacar adelante”, valoró la tenista de 26 años.

Además, la segunda raqueta nacional agradeció el aliento de la gente. “Es muy lindo sentir el apoyo del público,son pocas las veces en el año que tenemos esta oportunidad y yo trato de aprovecharlo al máximo. Lo había vivido en los Panamericanos también y hoy, primera vez que acá en el LP llega tanta gente a verme, así que estoy muy contenta y agradecida”, cerró.

Con este triunfo la nacional logró la segunda victoria chilena en una primera ronda de un torneo WTA 125, tras la campaña de Antonia Vergara en Tucumán hace un par de semanas, donde llegó a cuartos de final. La Peque debutará el miércoles en singles.

En segunda ronda Labraña espera por la ganadora de la llave que componen la argentina Lourdes Carlé y la española proveniente de la qualy Alicia Herrero Liñana.

El main draw de la edición 2025 del campeonato comenzó con la victoria de Sara Sorribes, una de las invitadas del certamen, que regresó a la actividad en Colina. La española se impuso por 6-2 y 6-3 sobre la brasileña procedente de la qualy Gabriela Cé.

Su compatriota Carolina Alves logró avanzar a costa de la italiana Jessica Pieri tras dos mangas, 6-4 y 6-3. También festejó la rumana Miriam Bulgaru, que venció por 6-4 y 6-2 a la estadounidense Ayana Akli.

Otra jugadora que se instaló ente las dieciséis mejores fue la griega Despina Papamichail, quien venció a la ucraniana Valeriya Strakhova por 6-3 y 6-0.

La jornada del lunes continuará con el match estelar de la jornada, que protagonizarán la ucraniana Oleksandra Oliynykova, quinta sembrada del torneo la estadounidense Elizabeth Mandlik.

Las entradas ya están disponibles en Puntoticket para vivir una nueva jornada del mejor tenis femenino en el LP Open, el WTA 125 disputado en la Hacienda Chicureo.