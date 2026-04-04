Declaran alerta roja en San José de Maipo por incendio forestal en ladera de cerro

La tarde de este viernes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la comuna de San José de Maipo, en la Región Metropolitana, tras registrarse un incendio forestal que se desarrolla cercano a sectores poblados.

La medida, que se extenderá hasta que las condiciones así lo ameriten, fue adoptada en base a información técnica de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), ante el siniestro que afecta a la ladera de un cerro en el sector de Jaboncillo, el cual se encuentra en combate, y ya ha devastado una superficie aproximada de 20 hectáreas de vegetación.

Según reportó el organismo, al momento no se reportan al momento personas lesionadas, como tampoco infraestructuras afectadas.

Desde Senapred indicaron que, con la declaración de esta alerta, “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred). De esta forma, se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.