Tormentas eléctricas afectarían dos regiones del centro-sur este domingo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó este viernes alerta temprana preventiva por tormentas eléctricas para el próximo domingo 5 de abril en nueve comunas de la Región de La Araucanía.

A partir de la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el director regional de Senapred, Ian Gorayeb, precisó que las tormentas se desarrollaran en el sector de la precordillera y la cordillera.

En concreto, las comunas de Collipulli, Lonquimay, Curacautín, Cunco, Melipeuco, Vilcún, Pucón, Villarrica y Curarrehue.

La autoridad regional hizo un llamado a la ciudadanía a informarse por los canales oficiales, resguardarse de los rayos bajo techo y mantenerse lejos de árboles, antenas o estructuras metálicas que pudieran producir daño.

La alerta estará vigente desde este viernes hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten.

Tormentas eléctricas en Biobío

En el marco del mismo frente de mal tiempo, la DMC emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en algunos sectores de la Región del Biobío.

El fenómeno se desarrollará entre la mañana y noche del domingo 5 de abril y afectará, principalmente, los sectores de litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera .

Cabe señalar que se trata de un fenómeno meteorológico asociado a inestabilidad atmosférica.

La situación en el norte grande

Por otra parte, se mantiene vigente el pronóstico de tormentas eléctricas para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

El fenómeno, en esas zonas, se mantiene desde el pasado miércoles 1 de abril y se espera que se extienda hasta al menos el lunes 6 del mismo mes .

Las zonas afectadas por el pronóstico son la precordillera y cordillera de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá; y la precordillera, precordillera salar y cordillera de Antofagasta.