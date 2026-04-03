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    EN VIVO

    En vivo: la Roja inicia su camino en el Sudamericano Sub 17 contra Uruguay

    El Equipo de Todos comienza su camino como parte del Grupo A de la competencia.

    Minuto a minuto

    Uruguay 1-0 Chile

    36′, Amarilla en Chile

    Amonestado para Jonathan Guerrero tras una falta sobre Scotti.

    34′, Rojaaaaa en Uruguay

    Blengio recibe la segunda amarilla tras una patada sobre el rostro del chileno León Palma.

    33′, Otra de los celestes

    El golero chileno Villegas logra achicar la entrada de Pesce, cuando era el segundo.

    25′, Cercaaa Chile

    Sale mal el arquero uruguayo Luis Machín y el cabezazo del chileno Amaro Pérez no lograr dar con el arco, por muy poco.

    24′, Amarilla en Uruguay

    Lautaro Blengio es el primer amonestado del encuentro.

    23′, Cambio en Uruguay

    Se marcha el capitán Felipe de León por lesión e ingresa Dante Rodella.

    21′, Otra de los celestes

    El lateral Anderson Luz encuentra espacio en la derecha y su potente centro llega a las manos del meta Villegas.

    17′, Otra vez Uruguaaaay

    Nicolás Scotti corre 50 metros y su disparo se va muy cerca de la escuadra izquierda del golero chileno Vicente Villegas.

    11′, GOOOOL de Uruguay

    Tiro de esquina de Lautaro Blengio y el zaguero Gabriel da Silva conecta de cabeza para abrir el marcador.

    9′, Presionan los charrúas

    Los uruguayos adelantan las líneas y asfixian al equipo de Leporati, que está muy impreciso.

    4’, Casiii Uruguay

    Vicente Pesce pelea una pelota en delantera y su remate es trabado por la zaga chilena. Era el primero.

    1′, Comienzaaa el partido

    La Sub 17 de Chile inicia su participación en el Sudamericano de la categoría.

    Grupo accesible

    El equipo nacional comparte zona con el local Paraguay, Ecuador y Colombia. El B está conformado por las selecciones de Brasil, Argentina, Bolivia, Perú y Venezuela.

    Formación de Uruguay

    Estos son los jugadores elegidos por el entrenador charrúa Ignacio González.

    El once de la Rojita

    Estos son los elegidos por el técnico Ariel Leporati para el debut.

    Cita en Paraguay

    El duelo se disputará en el estadio Carfem de la ciudad guaraní e Ypané. Los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán directamente a la Copa del Mundo de la especialidad.

    Buenas tardes

    Acá comienza la transmisión de El Deportivo para el estreno de la selección chilena Sub 17 en el Sudamericano de la categoría. El equipo nacional se mide a Uruguay, por la primera fecha del Grupo A.

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