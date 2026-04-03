En vivo: la Roja inicia su camino en el Sudamericano Sub 17 contra Uruguay
El Equipo de Todos comienza su camino como parte del Grupo A de la competencia.
Minuto a minuto
Uruguay 1-0 Chile
36′, Amarilla en Chile
Amonestado para Jonathan Guerrero tras una falta sobre Scotti.
34′, Rojaaaaa en Uruguay
Blengio recibe la segunda amarilla tras una patada sobre el rostro del chileno León Palma.
33′, Otra de los celestes
El golero chileno Villegas logra achicar la entrada de Pesce, cuando era el segundo.
25′, Cercaaa Chile
Sale mal el arquero uruguayo Luis Machín y el cabezazo del chileno Amaro Pérez no lograr dar con el arco, por muy poco.
24′, Amarilla en Uruguay
Lautaro Blengio es el primer amonestado del encuentro.
23′, Cambio en Uruguay
Se marcha el capitán Felipe de León por lesión e ingresa Dante Rodella.
21′, Otra de los celestes
El lateral Anderson Luz encuentra espacio en la derecha y su potente centro llega a las manos del meta Villegas.
17′, Otra vez Uruguaaaay
Nicolás Scotti corre 50 metros y su disparo se va muy cerca de la escuadra izquierda del golero chileno Vicente Villegas.
11′, GOOOOL de Uruguay
Tiro de esquina de Lautaro Blengio y el zaguero Gabriel da Silva conecta de cabeza para abrir el marcador.
9′, Presionan los charrúas
Los uruguayos adelantan las líneas y asfixian al equipo de Leporati, que está muy impreciso.
4’, Casiii Uruguay
Vicente Pesce pelea una pelota en delantera y su remate es trabado por la zaga chilena. Era el primero.
1′, Comienzaaa el partido
La Sub 17 de Chile inicia su participación en el Sudamericano de la categoría.
Grupo accesible
El equipo nacional comparte zona con el local Paraguay, Ecuador y Colombia. El B está conformado por las selecciones de Brasil, Argentina, Bolivia, Perú y Venezuela.
Formación de Uruguay
Estos son los jugadores elegidos por el entrenador charrúa Ignacio González.
El once de la Rojita
Estos son los elegidos por el técnico Ariel Leporati para el debut.
Cita en Paraguay
El duelo se disputará en el estadio Carfem de la ciudad guaraní e Ypané. Los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán directamente a la Copa del Mundo de la especialidad.
Buenas tardes
Acá comienza la transmisión de El Deportivo para el estreno de la selección chilena Sub 17 en el Sudamericano de la categoría. El equipo nacional se mide a Uruguay, por la primera fecha del Grupo A.
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