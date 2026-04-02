Escritor español Andrés Barba presenta en Chile su nueva novela “Auge y caída del conejo Bam”, una fábula sobre el poder

El panorama literario chileno recibe este mes de abril uno de los lanzamientos más esperados de la temporada: Auge y caída del conejo Bam, la nueva novela del reconocido escritor español Andrés Barba. El autor, radicado actualmente en Argentina, viajará a Santiago para cumplir con una agenda de presentaciones y encuentros con la prensa.

Siguiendo la estela de clásicos como Rebelión en la granja de George Orwell o La colina de Watership de Richard Adams, Barba construye en esta obra una crítica mordaz y conmovedora sobre la vida en comunidad. La historia, narrada por el fiel Copito, recorre la leyenda de Bam, un conejo irrepetible que transforma para siempre la “Gran Madriguera”.

A través de la figura de Bam, la novela profundiza en temas de absoluta vigencia: La manipulación del miedo y la instigación al odio, la creación de instituciones y la ficción de la identidad colectiva, el uso de la posverdad y el populismo como herramientas de control social.

La presentación oficial del libro se llevará a cabo el miércoles 8 de abril a las 19:00 horas en la Librería Ulises (Lastarria). El autor estará acompañado por la escritora y guionista Alejandra Moffat, con quien mantendrá un diálogo sobre los entresijos de esta nueva publicación editada por Anagrama.