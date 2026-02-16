SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Tomás Holscher finaliza como el mejor sudamericano del Slalom en los Juegos Olímpicos de Invierno

    El deportista nacional superó las dificultades de la competencia para posicionarse dentro de los 25 mejores de la prueba.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Santiago Bahamonde - Team Chile.

    Tomás Holscher completó este lunes su segundo desafío en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. Después de que el pasado sábado debutara en la cita de los anillos en el Slalom Gigante, finalizando en el 30° puesto, este lunes completó su actuación en el Slalom.

    En la primera carrera el chileno de 18 años se anotó como el mejor latinoamericano al marcar un tiempo de 1:03.94 que lo dejó posicionado en el 27° lugar, a 7.80 segundos del mejor registro conseguido por el noruego Al McGrath quien completó los 691 metros de recorrido en 56.14 segundos.

    Ya en la segunda carrera el competidor nacional fue el cuarto participante en salir a la pista, marcando esta vez un tiempo de 59.89 que lo dejó con un acumulado de 2:03.83 ubicándolo en la 24° posición, siendo el mejor sudamericano de la prueba.

    El ganador de la prueba fue el suizo Loic Meillard con una marca total de 1:53.61. El podio lo completaron el austriaco Fabio Gstrein (+0.35) y el noruego Henrik Kristoffersen (+1.13).

    La competencia para los chilenos en los Juegos Olímpicos continuará este viernes 20 de febrero cuando Stephanie Joffroy enfrente la clasificación del Ski Cross, prueba que está programada para las 06.00 horas de Chile.

    El buen debut de Holscher

    Tomás Holscher había podido sacarse los nervios del debut en los Juegos Olímpicos de Invierno el pasado sábado en la competencia del Slalom Gigante, finalizando en el 30° lugar, siendo el tercer mejor sudamericano de la especialidad.

    Ese día, en la primera pasada, completó los 1.428 metros de recorrido de la pista en un tiempo de 1:19.92 que lo dejó de momento en la 34° ubicación.

    En la segunda carrera mejoró su registro, anotando una marca de 1:13.57, totalizando un tiempo de 2:33.49 que lo dejó ubicado en la 30° posición a 8.49 del ganador de la medalla de oro, el brasileño Lucas Pinheiro, quien le entregó a su país y a Latinoamérica la primera presea de oro en unos Juegos invernales.

    Aprovechando la oportunidad

    Cabe señalar que la posibilidad de que Holscher pudiera competir en Italia se debe a la baja por lesión de Henrik Von Appen, quien protagonizó un grave accidente en la Copa del Mundo de Crans-Montana realizado en Suiza.

    El Comité Olímpico de Chile informa que el esquiador Tomás Holscher (18 años) será el reemplazante de Henrik Von Appen en los Juegos Olímpicos Milano – Cortina 2026″, dio a conocer el COCh en su momento.

    “Tomás —debutante en una cita de los cinco anillos— proviene de una familia de esquiadores, ya que sus hermanos Kay, Diego y Pedro, además de su hermana Rosario, también practican la disciplina”, añadieron desde el organismo.

    Sobre sus logros, resaltaron que “este año, sus mejores resultados fueron una medalla de bronce en el Slalom Gigante de la fecha FIS de Waterville Valley Resort (EE.UU.) y un cuarto lugar en la Nor-Am Cup de Mont Tremblant (Canadá) en la misma modalidad”.

