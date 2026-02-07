SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El joven esquiador Tomás Holscher reemplaza a Henrik Von Appen en los Juegos Olímpicos de Invierno tras su grave lesión

    El deportista de 18 años se sumará a la delegación nacional que se encuentra en Milano-Cortina 2026.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Tomás Holscher será el reemplazante de Henrik Von Appen en los Juegos Olímpicos de Invierno. Foto: Comité Olímpico de Chile.

    El Team Chile sufrió un durísimo golpe tras la lesión de Henrik Von Appen, la principal carta nacional en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. El chileno protagonizó un grave accidente previo a la cita de los cinco anillos, en la Copa del Mundo de Crans-Montana, en Suiza.

    Una laceración facial que requirió suturas y una lesión tipo “asa de balde” en el menisco interno de la rodilla derecha exigieron una intervención quirúrgica y un posterior extenso proceso de recuperación, por lo que quedó fuera del certamen.

    No obstante, tras la inauguración de los JJ.OO. de Invierno, el Comité Olímpico de Chile confirmó al reemplazante de Von Appen. El joven Tomás Holscher, de apenas 18 años, será quien tomará el puesto del experimentado esquiador nacional.

    “El Comité Olímpico de Chile informa que el esquiador Tomás Holscher (18 años) será el reemplazante de Henrik Von Appen en los Juegos Olímpicos Milano – Cortina 2026″, informó el COCh.

    “Tomás —debutante en una cita de los cinco anillos— proviene de una familia de esquiadores, ya que sus hermanos Kay, Diego y Pedro, además de su hermana Rosario, también practican la disciplina", indicó el organismo sobre la experiencia del joven esquiador nacional.

    Holscher tiene un promisorio futuro por delante en la disciplina: “Este año, sus mejores resultados fueron una medalla de bronce en el Slalom Gigante de la fecha FIS de Waterville Valley Resort (EE.UU.) y un cuarto lugar en la Nor-Am Cup de Mont Tremblant (Canadá) en la misma modalidad”, añadió.

    Debido a que actualmente se encuentra compitiendo en la North American Cup de Whiteface, que se disputa en Estados Unidos, el joven especialista no pudo estar presente en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Se sumará a la delegación la próxima semana, donde iniciará su experiencia en una cita de los cinco anillos. Holscher competirá el sábado 14 de febrero en Slalom Gigante y el lunes 16 en Slalom.

    Más sobre:Juegos Olímpicos de InviernoMilano-Cortina 2026EsquíEsquí AlpinoHenrik Von AppenTomás HolscherPolideportivoCOChTeam ChileJuegos Olímpicos de Invierno Milano-CortinaJuegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse

    Montes propone crear una entidad permanente para la reconstrucción: “La mayor debilidad que tenemos es la institucionalidad”

    Teniente general ruso Vladimir Alekseyev recobra la consciencia y ya no estaría en riesgo vital tras ser atacado en Moscú

    Accidente de tránsito deja tres fallecidos tras volcamiento de vehículo en río Puelo

    Conaf activa botón rojo en 6 regiones ante peligro de incendios forestales

    Gobierno inicia entrega de Bonos de Recuperación a afectados por lluvias en la RM: más de 800 hogares beneficiados

    Lo más leído

    1.
    “Traumatismo en la cabeza”: serbio Lajovic termina en la clínica por insólito accidente tras triunfo de Tabilo en Copa Davis

    “Traumatismo en la cabeza”: serbio Lajovic termina en la clínica por insólito accidente tras triunfo de Tabilo en Copa Davis

    2.
    Ranking de abonos del fútbol chileno: la UC lidera el listado y Coquimbo Unido supera a Colo Colo

    Ranking de abonos del fútbol chileno: la UC lidera el listado y Coquimbo Unido supera a Colo Colo

    3.
    Por motivos de seguridad: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo busca suspender partido ante el Girona

    Por motivos de seguridad: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo busca suspender partido ante el Girona

    4.
    Las quejas de Serbia tras inclinarse ante Chile en la primera jornada de Copa Davis: “Sabíamos que no habría juego limpio”

    Las quejas de Serbia tras inclinarse ante Chile en la primera jornada de Copa Davis: “Sabíamos que no habría juego limpio”

    5.
    Segunda Sala salva a Deportes Melipilla y ratifica descenso de San Antonio Unido a Tercera División

    Segunda Sala salva a Deportes Melipilla y ratifica descenso de San Antonio Unido a Tercera División

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Girona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Girona en TV y streaming

    Armada emite aviso de marejadas entre Arica y Huasco desde este domingo

    Armada emite aviso de marejadas entre Arica y Huasco desde este domingo

    Montes propone crear una entidad permanente para la reconstrucción: “La mayor debilidad que tenemos es la institucionalidad”
    Chile

    Montes propone crear una entidad permanente para la reconstrucción: “La mayor debilidad que tenemos es la institucionalidad”

    Accidente de tránsito deja tres fallecidos tras volcamiento de vehículo en río Puelo

    Antofagasta se mantiene en alerta por altas temperaturas y riesgo de remociones en masa

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales
    Negocios

    Las herramientas de IA que están cambiando a las empresas locales

    El balance de la gestión de Nicolás Grau en el Ministerio de Hacienda

    Declinación de la minería y productividad

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    El segundo escándalo del presidente de Perú: José Jerí habría contratado mujeres tras reuniones nocturnas

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    “Desgarro muscular vasto medial y contusión facial”: Lajovic es dado de alta tras grave e insólito accidente en Copa Davis
    El Deportivo

    “Desgarro muscular vasto medial y contusión facial”: Lajovic es dado de alta tras grave e insólito accidente en Copa Davis

    Por motivos de seguridad: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo busca suspender partido ante el Girona

    El joven esquiador Tomás Holscher reemplaza a Henrik Von Appen en los Juegos Olímpicos de Invierno tras su grave lesión

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra
    Tecnología

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Neil Young, el eterno disidente
    Cultura y entretención

    Neil Young, el eterno disidente

    Estrellas, regresos y deportes: la parrilla 2026 con la que Apple TV busca alcanzar la madurez

    Titae Lindl y su aventura como solista a paso de baile: “Estos temas me mantuvieron vivo en la época de pandemia”

    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse
    Mundo

    Polémica por video con IA de Trump contra los Obama: críticas, explicaciones y una negativa a disculparse

    Teniente general ruso Vladimir Alekseyev recobra la consciencia y ya no estaría en riesgo vital tras ser atacado en Moscú

    Más de 72.000 palestinos han muerto en ataques de Israel desde el inicio de la guerra en Gaza

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra