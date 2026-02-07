El joven esquiador Tomás Holscher reemplaza a Henrik Von Appen en los Juegos Olímpicos de Invierno tras su grave lesión

Tomás Holscher será el reemplazante de Henrik Von Appen en los Juegos Olímpicos de Invierno. Foto: Comité Olímpico de Chile.

El Team Chile sufrió un durísimo golpe tras la lesión de Henrik Von Appen, la principal carta nacional en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. El chileno protagonizó un grave accidente previo a la cita de los cinco anillos, en la Copa del Mundo de Crans-Montana, en Suiza.

Una laceración facial que requirió suturas y una lesión tipo “asa de balde” en el menisco interno de la rodilla derecha exigieron una intervención quirúrgica y un posterior extenso proceso de recuperación, por lo que quedó fuera del certamen.

No obstante, tras la inauguración de los JJ.OO. de Invierno, el Comité Olímpico de Chile confirmó al reemplazante de Von Appen. El joven Tomás Holscher, de apenas 18 años, será quien tomará el puesto del experimentado esquiador nacional.

“El Comité Olímpico de Chile informa que el esquiador Tomás Holscher (18 años) será el reemplazante de Henrik Von Appen en los Juegos Olímpicos Milano – Cortina 2026″, informó el COCh.

“Tomás —debutante en una cita de los cinco anillos— proviene de una familia de esquiadores, ya que sus hermanos Kay, Diego y Pedro, además de su hermana Rosario, también practican la disciplina", indicó el organismo sobre la experiencia del joven esquiador nacional.

Holscher tiene un promisorio futuro por delante en la disciplina: “Este año, sus mejores resultados fueron una medalla de bronce en el Slalom Gigante de la fecha FIS de Waterville Valley Resort (EE.UU.) y un cuarto lugar en la Nor-Am Cup de Mont Tremblant (Canadá) en la misma modalidad”, añadió.

Debido a que actualmente se encuentra compitiendo en la North American Cup de Whiteface, que se disputa en Estados Unidos, el joven especialista no pudo estar presente en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno. Se sumará a la delegación la próxima semana, donde iniciará su experiencia en una cita de los cinco anillos. Holscher competirá el sábado 14 de febrero en Slalom Gigante y el lunes 16 en Slalom.