Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    El Deportivo

    Henrik Von Appen sufre accidente y no podrá competir en los Juegos Olímpicos de Invierno

    El destacado esquiador chileno será baja la cita de Milano-Cortina luego de sufrir una caída a alta velocidad.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    Henrik Von Appen sufre accidente en un entrenamiento y no podrá competir en los Juegos Olímpicos de Invierno.

    El esquí alpino chileno sufre un duro golpe en la antesala de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina. El COCh confirmó que Henrik Von Appen, principal carta nacional en la disciplina, no podrá competir en la cita luego de sufrir un grave accidente durante la Copa del Mundo de Crans-Montana, en Suiza.

    El deportista protagonizó una caída a alta velocidad con impacto directo contra las mallas de protección, lo que derivó en múltiples lesiones que obligaron a descartar su presencia en el evento deportivo más importante del ciclo. Según detalló el COCh, el deportista sufrió una laceración facial que requirió suturas y una lesión tipo “asa de balde” en el menisco interno de la rodilla derecha, una situación compleja que exige intervención quirúrgica y un extenso proceso de rehabilitación.

    Tras el accidente, Von Appen fue evaluado por equipos médicos especializados tanto en Suiza como en Italia. A ello se sumó el análisis clínico y de imágenes realizado en conjunto con José Ángel Rubio, jefe médico de la delegación nacional y kinesiólogo de la Federación Nacional de Esquí y Snowboard de Chile. Luego de este proceso, resolvieron suspender su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno.

    Von Appen no estará en los Juegos Olímpicos de Invierno.

    En las últimas semanas, Von Appen venía de firmar las mejores actuaciones de su carrera en el circuito mundial, alcanzando un histórico 16º lugar en una prueba de Copa del Mundo, lo que significó además un récord latinoamericano.

    Desde Italia, donde continúa su proceso médico, el propio esquiador explicó el alcance de la decisión y el impacto personal que significa quedar fuera de la cita olímpica. “Hicimos todo lo posible pero el daño es demasiado grande y demasiado cerca a las carreras olímpicas como para poder competir por medallas y no solo participar”, señaló Von Appen.

    El chileno subrayó además el carácter simbólico que tenían estos Juegos en su carrera. “Con enorme pena les comunico esto porque estos Juegos han sido mi gran objetivo durante los últimos cuatro años, hemos trabajado durísimo para estar esquiando al más alto nivel en Copas del Mundo con impresionantes resultados”, agregó. En esa línea, asumió los peligros inherentes a su disciplina: “Este deporte es así, tiene sus riesgos y uno si quiere pelear por las posiciones de punta tiene que estar dispuesto a aceptarlos”.

    El proceso que viene no será breve. Von Appen confirmó que deberá someterse prontamente a una cirugía y luego enfrentar una extensa rehabilitación, con la mirada puesta en volver a competir al máximo nivel. “Ahora me toca operarme pronto y luego una larga recuperación. Muchas gracias a todos por su apoyo”, cerró el deportista.

    Mientras tanto, el COCh y la Federación Nacional de Esquí y Snowboard de Chile trabajan contrarreloj para inscribir a un reemplazante. Las pruebas olímpicas de la especialidad están programadas para comenzar el 7 de febrero en la localidad italiana de Bormio.

