Busca meterle presión a Paqui Meneghini: la U iguala en amistoso con el Sifup con dos goles de Eduardo Vargas

Universidad de Chile intenta dar vuelta la página tras los graves incidentes en el Estadio Nacional, al menos desde lo futbolístico. Los azules debutaron en la Liga de Primera con un deslucido empate sin goles con Audax Italiano, en un partido marcado por la violencia en las tribunas, pero también por las pocas conclusiones que pudo sacar Francisco Meneghini, principalmente tras sufrir dos expulsiones.

Es por ello que el técnico realizó un amistoso para continuar con los trabajos, ajustar detalles y darle minutos a quienes tuvieron una participación secundaria o no sumaron minutos con los floridanos. La U jugó un encuentro a puertas cerradas en el CDA ante la escuadra del Sifup, que terminó con una paridad 2-2.

Ambos goles del conjunto estudiantil fueron obra de Eduardo Vargas, que busca meterle presión a Paqui Meneghini y hacerse con un espacio entre los titulares. El ariete entró en los descuentos del empate con Audax. Mientras que Luca Pontigo y Kevin Rojas anotaron los tantos para la escuadra del sindicato de futbolistas.

Vargas busca hacerse un espacio

Juan Martín Lucero fue uno de los expulsados ante Audax Italiano (el otro fue Felipe Salomoni), por lo que Meneghini perdió una opción en ofensiva. Ahí es donde asoma el nombre de Vargas, que peleará el puesto con Octavio Rivero en el centro del ataque.

Eso sí, el propio atacante argentino aseguró que intentarán apelar a su sanción al considerar que la infracción no era de tarjeta roja. “Abro el brazo para cubrir la pelota y sinceramente no lo agredo de forma voluntaria. El árbitro interpreta que lo agredí, que le pegué un codazo. Bueno, apelaremos y veremos si se puede quitar“, indicó tras el encuentro.

Turboman, en tanto, también aparece como alternativa en alguna de las bandas, puesto donde fue probado por Paqui en el amistoso ante Universitario de Perú. El oriundo de Renca no tuvo un buen desempeño, al igual que el resto del equipo.

El próximo encuentro de la U será el domingo 8 de febrero ante Huachipato, en Talcahuano. Ahí, los azules buscarán