Juan Martín Lucero se defiende tras su expulsión en el debut de la U: “Apelaremos para ver si se puede quitar”

Universidad de Chile tuvo un debut espantoso en la Liga de Primera. Por lo que ocurrió tanto dentro como fuera de la cancha. En las tribunas, puntualmente en el sector de la galería sur, la violencia por parte de los barristas de Los De Abajo desató el caos y obligó a suspender el partido por varios momentos. Se registraron lanzamientos de objetos e, incluso, un incendio. En los márgenes del terreno de juego, en tanto, el equipo de Francisco Meneghini mostró una pobre imagen y no pudo pasar del empate sin goles frente a Audax Italiano. En el desarrollo del trámite, los azules sufrieron con dos expulsiones: Felipe Salomoni y Juan Martín Lucero.

En resumidas cuentas, en la jornada acontecida en el Estadio Nacional se alinearon todos los factores para provocar una noche del terror. Lo vivido por el Gato, en su estreno oficial con la camiseta laica, fue ejemplo de aquello.

El delantero argentino llegó al Romántico Viajero como la gran bomba del mercado de fichajes. Sin embargo, su estreno por los puntos solo duró 20 minutos (del 72′ al 90′+2′), pues recibió una cartulina roja por propinarle un manotazo a Enzo Ferrario, defensor de los itálicos.

😱🟥❌ Los Azules se quedan con nueve jugadores



Juan Martín Lucero se fue expulsado en #LaU por esta falta sobre Enzo Ferrario, y Audax Italiano juega los últimos minutos con dos futbolistas más.



Disfruta de lo mejor de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026. Suscríbete a… pic.twitter.com/6CR5Nzc4Yr — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) January 31, 2026

Al término del compromiso, el transandino comentó la jugada de la expulsión y manifestó su desconcierto por la decisión del árbitro Gastón Philippe. “Abro el brazo para cubrir la pelota y sinceramente no lo agredo de forma voluntaria. El árbitro interpreta que lo agredí, que le pegué un codazo. Bueno, apelaremos y veremos si se puede quitar“, aseguró.

En conferencia de prensa, Paqui secundó las palabras de su ariete y se unió a la protesta por el dictamen. "Pensé que la de Lucero se iba a anular. Me parece que son jugadas típicas de partidos, lo tomaron y se lo trata de sacar. No hay intención de golpear. Me llamó la atención la rapidez de sacar la roja“, lanzó.

Con estas inminentes suspensiones del centrodelantero y el lateral izquierdo, el entrenador de los azules deberá modificar la pizarra para el próximo partido que asoma en el calendario. La U, con muchas dudas por la violencia y el nivel fútbolistico que se tomó el debut, viajará a Talcahuano para visitar a Huachipato. Dicho duelo está pactado para el próximo domingo a las 12:00 horas.