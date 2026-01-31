Ingreso y expulsión: el debut para el olvido de Juan Martín Lucero en la U

Universidad de Chile igualaba sin goles ante Audax Italiano por la primera jornada del torneo 2026, en un duelo que parecía jugarse más fuera que dentro de la cancha: hinchas azules ingresaron a la galería sur, rompieron carteles y asientos, los arrojaron a la policía y luego prendieron fuego en algunos sectores del Estadio Nacional.

Dentro del terreno de juego, los estudiantiles jugaban con uno menos por la expulsión de Felipe Salomoni a los 20′. A los 72′, Juan Martín Lucero hizo su debut en el elenco estudiantil en reemplazo de Octavio Rivero. Paqui Meneghini quería darle más peso a su ataque.

Sin embargo, el objetivo del estratega del CDA estuvo muy lejos de cumplirse, porque el Gato duró apenas 20 minutos en la cancha, ya que a los 90+2′ fue a disputar un balón con Enzo Ferrario, pero en su intención de hacerse con la pelota impactó con la mano sobre el rostro del defensor itálico.

El árbitro Gastón Philippe Noriega no dudó y le mostró la tarjeta roja, ante los reclamos de Lucero y la incredulidad de los futbolistas e hinchas azules en el Estadio Nacional.