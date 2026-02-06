Con dos pebeteros y desfiles en simultáneo: la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Por un lado, el histórico estadio Giuseppe Meazza (San Siro, para los fanáticos del AC Milán) repleto de espectadores. Por el otro, las calles de Cortina y de localidades como Predazzo y Livigno. Así fue la ceremonia de inauguración de los Juegos los Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, con muchos espectáculos, desfiles y dos pebeteros al mismo tiempo.

“Una fusión de los territorios olímpicos y los Alpes en un espíritu metropolitano, en nombre del deporte, la paz y la hermandad entre los pueblos”, comentaron desde la organización.

En el escenario en Milán, la fiesta fue protagonizada por estrellas de la música como Mariah Carey, quien interpretó la tradicional canción Nel blu dipinto di blu; Laura Pausini, que cantó el himno italiano mientras se izaba la bandera de ese país en el estadio; además del espectáculo del tenor Andrea Bocelli.

Sobre el final de la ceremonia, participaron figuras icónicas del deporte italiano y mundial en los relevos de la antorcha olímpica, como Gustavo Thoeni, Sofia Goggia, Enrico Fabbri y hasta Zlatan Ibrahimović. Los encargados de encender el pebetero en el Arco de la Paz fueron Deborah Compagnoni y Alberto Tomba.

En eventos paralelos en Milán y Cortina, se encendieron las estructuras. Posteriormente, ambas ciudades se iluminaron con fuegos artificiales, en una jornada impecable.

El desfile de la delegación chilena

Cuando la ceremonia llevaba transcurrida una hora y dos minutos, la delegación nacional hizo su entrada en el desfile en los distintos puntos que son sede en estos juegos, específicamente en Cortina, Predazzo y Livigno. Era pequeña, comparada con países como República Checa o China que salieron a escena casi junto con Chile, pero muy entusiasta.

La ceremonia de Juegos los Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Cabe destacar que en esta edición hay tres representantes nacionales. Stephanie Joffroy, quien compite en el esquí acrobático, Matilde Schwencke en el esquí alpino y Sebastián Endrestad en esquí de fondo. Estos dos últimos tendrán su debut en este evento olímpico.

Sin duda, una de las grandes ausencias será la de Henrik von Appen, quien aparecía como el abanderado para la ceremonia, pero quedó fuera de la cita olímpica tras sufrir una caída a alta velocidad durante una fecha de la Copa del Mundo en Crans-Montana, Suiza.