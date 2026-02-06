SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Con dos pebeteros y desfiles en simultáneo: la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

    Deborah Compagnoni y Alberto Tomba fueron los encargados de encender el pebetero. En tanto, la delegación chilena desfiló en distintas ciudades italianas.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    La ceremonia de Juegos los Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

    Por un lado, el histórico estadio Giuseppe Meazza (San Siro, para los fanáticos del AC Milán) repleto de espectadores. Por el otro, las calles de Cortina y de localidades como Predazzo y Livigno. Así fue la ceremonia de inauguración de los Juegos los Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, con muchos espectáculos, desfiles y dos pebeteros al mismo tiempo.

    “Una fusión de los territorios olímpicos y los Alpes en un espíritu metropolitano, en nombre del deporte, la paz y la hermandad entre los pueblos”, comentaron desde la organización.

    En el escenario en Milán, la fiesta fue protagonizada por estrellas de la música como Mariah Carey, quien interpretó la tradicional canción Nel blu dipinto di blu; Laura Pausini, que cantó el himno italiano mientras se izaba la bandera de ese país en el estadio; además del espectáculo del tenor Andrea Bocelli.

    Sobre el final de la ceremonia, participaron figuras icónicas del deporte italiano y mundial en los relevos de la antorcha olímpica, como Gustavo Thoeni, Sofia Goggia, Enrico Fabbri y hasta Zlatan Ibrahimović. Los encargados de encender el pebetero en el Arco de la Paz fueron Deborah Compagnoni y Alberto Tomba.

    En eventos paralelos en Milán y Cortina, se encendieron las estructuras. Posteriormente, ambas ciudades se iluminaron con fuegos artificiales, en una jornada impecable.

    El desfile de la delegación chilena

    Cuando la ceremonia llevaba transcurrida una hora y dos minutos, la delegación nacional hizo su entrada en el desfile en los distintos puntos que son sede en estos juegos, específicamente en Cortina, Predazzo y Livigno. Era pequeña, comparada con países como República Checa o China que salieron a escena casi junto con Chile, pero muy entusiasta.

    La ceremonia de Juegos los Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

    Cabe destacar que en esta edición hay tres representantes nacionales. Stephanie Joffroy, quien compite en el esquí acrobático, Matilde Schwencke en el esquí alpino y Sebastián Endrestad en esquí de fondo. Estos dos últimos tendrán su debut en este evento olímpico.

    Sin duda, una de las grandes ausencias será la de Henrik von Appen, quien aparecía como el abanderado para la ceremonia, pero quedó fuera de la cita olímpica tras sufrir una caída a alta velocidad durante una fecha de la Copa del Mundo en Crans-Montana, Suiza.

    Más sobre:PolideportivoJuegos Olímpicos de Invierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dónde, cuándo, y a qué hora presentará José Antonio Kast a sus subsecretarios

    Policía británica registra propiedades de exembajador Peter Mandelson en Londres por sus vínculos con Epstein

    Contraloría da luz verde a proyecto de litio Salares Altoandinos

    Creación de empresas superó las 200.000 en 2025 y alcanzó máximo histórico

    Trabajadores de Google exigen terminar con los servicios en la nube para ICE

    Archivos revelan una conspiración vaticana de Epstein y Steve Bannon: “Derribaremos a Francisco”

    Lo más leído

    1.
    En vivo: Tomás Barrios enfrenta a Dusan Lajovic en el inicio de la serie ante Serbia por Copa Davis

    En vivo: Tomás Barrios enfrenta a Dusan Lajovic en el inicio de la serie ante Serbia por Copa Davis

    2.
    Tras un conflicto en el camarín: Coquimbo Unido finiquita a Matías Fracchia tres semanas después de su llegada

    Tras un conflicto en el camarín: Coquimbo Unido finiquita a Matías Fracchia tres semanas después de su llegada

    3.
    “No tiene problemas de equilibrio ni de vértigo”: Nicolás Jarry deja atrás la neuritis vestibular antes de la Copa Davis

    “No tiene problemas de equilibrio ni de vértigo”: Nicolás Jarry deja atrás la neuritis vestibular antes de la Copa Davis

    4.
    Un regreso histórico: Tomás González sorprende y sale del retiro para competir en la Copa del Mundo de gimnasia

    Un regreso histórico: Tomás González sorprende y sale del retiro para competir en la Copa del Mundo de gimnasia

    5.
    Evento de elite: las entradas para ver el Super Bowl son las más caras de cualquier disciplina deportiva en el planeta

    Evento de elite: las entradas para ver el Super Bowl son las más caras de cualquier disciplina deportiva en el planeta

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde, cuándo, y a qué hora presentará José Antonio Kast a sus subsecretarios
    Chile

    Dónde, cuándo, y a qué hora presentará José Antonio Kast a sus subsecretarios

    Armada confirma presencia de fragata portuguesa en costas de la Región del Maule

    Implicado en al menos cuatro ataques explosivos: detienen al “brazo armado” de Los Pulpos cuando pretendía entrar a Chile

    Contraloría da luz verde a proyecto de litio Salares Altoandinos
    Negocios

    Contraloría da luz verde a proyecto de litio Salares Altoandinos

    Creación de empresas superó las 200.000 en 2025 y alcanzó máximo histórico

    FNE inicia investigación por adquisición de Movistar Arena por parte de Live Nation ante posible “superposición vertical”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”
    Tendencias

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    En vivo: Tomás Barrios enfrenta a Dusan Lajovic en el inicio de la serie ante Serbia por Copa Davis
    El Deportivo

    En vivo: Tomás Barrios enfrenta a Dusan Lajovic en el inicio de la serie ante Serbia por Copa Davis

    Joaquín Niemann se aleja de los líderes tras una tercera ronda irregular en el LIV Golf de Riad

    Igor Lichnovsky sale del América de México y tiene nuevo club en Europa

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile
    Tecnología

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Madden NFL 26 se la juega con el ganador del Super Bowl LX

    Camino al Oscar: Mubi estrenará en exclusiva “Valor sentimental”, la nueva joya cinematográfica de Joachim Trier
    Cultura y entretención

    Camino al Oscar: Mubi estrenará en exclusiva “Valor sentimental”, la nueva joya cinematográfica de Joachim Trier

    Los Bunkers participarán en el evento solidario Rock Up en el Club Hípico de Concepción

    Cómo Pedro Pascal rescató De Noche, el drama romántico homosexual de Todd Haynes

    Policía británica registra propiedades de exembajador Peter Mandelson en Londres por sus vínculos con Epstein
    Mundo

    Policía británica registra propiedades de exembajador Peter Mandelson en Londres por sus vínculos con Epstein

    Trabajadores de Google exigen terminar con los servicios en la nube para ICE

    Archivos revelan una conspiración vaticana de Epstein y Steve Bannon: “Derribaremos a Francisco”

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre
    Paula

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia