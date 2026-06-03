Petro afirma que Trump “traiciona” su acuerdo de no intervenir en Colombia con su apoyo a De la Espriella

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado sentirse “traicionado” por su homólogo estadounidense, Donald Trump, que le prometió no intervenir en los asuntos internos del país, al apoyar al candidato de la oposición, Abelardo de la Espriella. “Debe dejar al pueblo colombiano libre para votar”, ha dicho.

“Traiciona el acuerdo que hizo conmigo en mi conversación personal, que no era intervenir en Colombia”, ha contado el presidente colombiano en una entrevista en la televisión pública de sus país, en la que ha sugerido que se perdería soberanía si gana De la Espriella en segunda vuelta.

Petro ha afeado que el presidente de Estados Unidos haya estado amenazando con bombardear, “de estar humillando a los pueblos”, y de querer acabar con el Derecho Internacional. “La bandera de Colombia (...) no se la entregué al señor Trump (...) yo me quedo con esta bandera, y la defiendo, y a muerte”, ha enfatizado.

“Si Colombia quiere cambiar esta bandera, pues no puedo oponerme. Pero yo creo que la mayoría de los colombianos no cambia esta bandera por otra. Yo no la voy a cambiar”, ha remarcado el presidente.

El mandatario ha aprovechado para volver a incidir en la posibilidad de que se hayan producido irregularidades durante la primera vuelta y ha explicado que las autoridades cuentan con los dispositivos adecuados para registrarlas. “Decían que nosotros íbamos a hacer el fraude, pamplinas”, ha señalado.

Como ha venido sucediendo en otros procesos electorales en América Latina desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump también se ha inmiscuido en estas elecciones en Colombia apoyando públicamente al candidato de la ultraderecha Abelardo de la Espriella, de quien se ha deshecho en halagos.

“Un líder inteligente, fuerte y tenaz”, ha dicho de De la Espriella, advirtiendo además de que “los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos”.