CYBER 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Petro afirma que Trump “traiciona” su acuerdo de no intervenir en Colombia con su apoyo a De la Espriella

    El mandatario colombiano, sostuvo que “traiciona el acuerdo que hizo conmigo en mi conversación personal, que no era intervenir en Colombia”.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Europa Press.

    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado sentirse “traicionado” por su homólogo estadounidense, Donald Trump, que le prometió no intervenir en los asuntos internos del país, al apoyar al candidato de la oposición, Abelardo de la Espriella. “Debe dejar al pueblo colombiano libre para votar”, ha dicho.

    “Traiciona el acuerdo que hizo conmigo en mi conversación personal, que no era intervenir en Colombia”, ha contado el presidente colombiano en una entrevista en la televisión pública de sus país, en la que ha sugerido que se perdería soberanía si gana De la Espriella en segunda vuelta.

    Petro ha afeado que el presidente de Estados Unidos haya estado amenazando con bombardear, “de estar humillando a los pueblos”, y de querer acabar con el Derecho Internacional. “La bandera de Colombia (...) no se la entregué al señor Trump (...) yo me quedo con esta bandera, y la defiendo, y a muerte”, ha enfatizado.

    “Si Colombia quiere cambiar esta bandera, pues no puedo oponerme. Pero yo creo que la mayoría de los colombianos no cambia esta bandera por otra. Yo no la voy a cambiar”, ha remarcado el presidente.

    El mandatario ha aprovechado para volver a incidir en la posibilidad de que se hayan producido irregularidades durante la primera vuelta y ha explicado que las autoridades cuentan con los dispositivos adecuados para registrarlas. “Decían que nosotros íbamos a hacer el fraude, pamplinas”, ha señalado.

    Como ha venido sucediendo en otros procesos electorales en América Latina desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump también se ha inmiscuido en estas elecciones en Colombia apoyando públicamente al candidato de la ultraderecha Abelardo de la Espriella, de quien se ha deshecho en halagos.

    “Un líder inteligente, fuerte y tenaz”, ha dicho de De la Espriella, advirtiendo además de que “los resultados de estas elecciones son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos”.

    Más sobre:ColombiaEstados UnidosGustavo PetroDonald TrumpAbelardo de la Espriella

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senador Castro (PS) valora “hoja de ruta” presentada por Arrau en seguridad, pero critica ausencia de plazos y metas trazables

    Metro de Santiago informa de servicio parcial en línea 4 por persona en las vías: cinco estaciones cerradas

    “Es una cuestión de bien común”: Rabat evita polemizar con Desbordes por cárcel en Santiago y llama a la generosidad

    CAP negocia con Aceros AZA para traspasar los activos siderúrgicos de Huachipato

    Neobanco de origen inglés Revolut, que pretende llegar a Chile, se reúne con la CMF

    Detienen a dos prófugos de la banda de “Los Costeños” que se encontraban en Colombia y Venezuela

    Lo más leído

    1.
    Londres apunta a “continuos errores” de Rusia en ataques, con “consecuencias letales” para su propia población

    Londres apunta a “continuos errores” de Rusia en ataques, con “consecuencias letales” para su propia población

    2.
    Petro no reconoce elecciones en Colombia: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo”

    Petro no reconoce elecciones en Colombia: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo”

    3.
    El juicio al hermano de Pedro Sánchez se suspende hasta el lunes para resolver las cuestiones previas

    El juicio al hermano de Pedro Sánchez se suspende hasta el lunes para resolver las cuestiones previas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    Qué es RTX Spark y por qué la alianza entre Microsoft y Nvidia busca cambiar las reglas de los computadores

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    La pastilla nocturna para la apnea del sueño que está por aprobarse, tras un exitoso ensayo clínico

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    En peligro: por qué Machu Picchu podría dejar de ser una de las Maravillas del Mundo

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Review del Xiaomi Scooter 6 Ultra: al siguiente nivel

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 3 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 2 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de junio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Senador Castro (PS) valora “hoja de ruta” presentada por Arrau en seguridad, pero critica ausencia de plazos y metas trazables
    Chile

    Senador Castro (PS) valora “hoja de ruta” presentada por Arrau en seguridad, pero critica ausencia de plazos y metas trazables

    Metro de Santiago informa de servicio parcial en línea 4 por persona en las vías: cinco estaciones cerradas

    “Es una cuestión de bien común”: Rabat evita polemizar con Desbordes por cárcel en Santiago y llama a la generosidad

    CAP negocia con Aceros AZA para traspasar los activos siderúrgicos de Huachipato
    Negocios

    CAP negocia con Aceros AZA para traspasar los activos siderúrgicos de Huachipato

    Neobanco de origen inglés Revolut, que pretende llegar a Chile, se reúne con la CMF

    Fiscal nacional económico alerta al Senado por recorte presupuestario de 15% desde 2018: advierte impacto en investigaciones, dotación y estudios de mercado

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección
    Tendencias

    Cómo detectar el cáncer de colon y el examen alternativo a la colonoscopia, según las nuevas guías de detección

    4 errores comunes en las entrevistas de trabajo y qué hacer en su lugar, según una especialista

    ¿Viene un invierno lluvioso? El pronóstico climático para Chile durante junio, julio y agosto

    Técnico del Congo aborda las alternativas para el amistoso contra la Roja: “Las dos selecciones tienen ganas de jugar”
    El Deportivo

    Técnico del Congo aborda las alternativas para el amistoso contra la Roja: “Las dos selecciones tienen ganas de jugar”

    Prodigio y acérrimo lector: la historia de Victor Wembanyama, el gran líder de los Spurs que va por el anillo de la NBA

    Los detalles del fenómeno Tim Payne: de 4.000 seguidores a convertirse en una de las historias virales del Mundial

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes
    Tecnología

    Uber suma una capa de seguridad: ahora permite configurar un código PIN único y personalizado para los viajes

    Niñeces y juventudes en Internet

    Así es Marvel’s Wolverine de PlayStation 5: primer vistazo

    Del conservatorio a las historias de taxi: Carla Serón, la chilena clave en el nuevo show de Ricardo Arjona
    Cultura y entretención

    Del conservatorio a las historias de taxi: Carla Serón, la chilena clave en el nuevo show de Ricardo Arjona

    Espías del público y payasos locos: las mil vidas de Allen Ginsberg junto a Bob Dylan

    Fallece Peabo Bryson, voz de clásicos de Disney y ganador del Festival de Viña el año 2000

    Petro afirma que Trump “traiciona” su acuerdo de no intervenir en Colombia con su apoyo a De la Espriella
    Mundo

    Petro afirma que Trump “traiciona” su acuerdo de no intervenir en Colombia con su apoyo a De la Espriella

    Londres apunta a “continuos errores” de Rusia en ataques, con “consecuencias letales” para su propia población

    Irán acusa a Estados Unidos de violar del nuevo el alto el fuego con sus ataques a un buque y la isla de Qeshm

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada
    Paula

    Hablemos de amor: las exigencias del colegio me tienen sobrepasada

    Colectivas: un espacio que busca acompañar el solitario camino de la infertilidad

    Gemma Carbó: “La educación artística y cultural es la vacuna para la violencia escolar”