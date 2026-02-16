SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Nacido en Noruega y con corazón brasileño: Lucas Pinheiro, la historia del primer oro de Latinoamérica en los JJOO de Invierno

    Brasileño por su madre y noruego por su padre, el esquiador prometió llevar la bandera de la Canarinha a lo más alto en Milán-Cortina 2026.

    Por 
    Diego Donoso
    El atleta marcó un hito en Milán-Cortina 2026. Por: Getty Images.

    Lucas Pinheiro (25) se anotó en la historia del deporte mundial El atleta consiguió la primera medalla para un país latinoamericano en los Juegos Olímpicos de Invierno. En el esquí alpino, Pinheiro se colgó la presea de oro para cumplir una promesa que tenía con él mismo.

    En el eslalon gigante, el brasileño obtuvo el mejor tiempo de la competencia con 2′25”. Superó a los suizos Marco Odermatt y Loic Meillard, los cuales pertenecen a un país con gran tradición en la cita olímpica invernal.

    Desde Panamsports remarcaron el hito que consiguió Pinherio. “Primera medalla no solo para Brasil, sino, que también para un país latinoamericano en toda la historia”, escribieron desde la máxima autoridad olímpica en América.

    La historia del primer medallista brasileño

    Fue crucial para Pinheiro nacer en Oslo, Noruega, ya que el país cuenta con mayor tradición en deportes de invierno. Allí, rodeado por montañas nevadas comenzó a practicar esquí alpino y se formó como deportista.

    Sin embargo, atribuye varias de sus características como competidor a sus raíces sudamericanas. “Siempre intento probar cosas nuevas y eso lo tengo de mi lado brasileño. El brasileño arriesga más, busca innovar, lo intenta, improvisa. No existe el miedo”, comentó en entrevista con Olympics.com en 2022.

    Lucas Pinheiro con su medalla de oro ganada en el eslalon gigante. Por: Agencia EFE.

    El esquiador creció hablando noruego y portugués en su hogar, lo que le generó un vínculo con la tierra de su madre. “Mi lado brasileño define quién soy, es una gran parte de mí”, señaló.

    Su padre Bjorn fue quien lo llevó a esquiar y lo ingresó al deporte. En su desarrollo, encontró algo más que solo un pasatiempo. “Cuando empecé a esquiar, viajábamos para encontrar nieve y conocía atletas de otros países. Fue la primera vez que sentí que nadie podía decir que era diferente”, reveló Pinheiro.

    El de 25 años se formó junto al equipo de desarrollo de Noruega y su trabajo dio frutos. En la campaña 2018/2019, participó por primera vez de un Mundial Junior, en el cual ganó dos preseas. Luego, en 2020, logró su primer podio y oro en una Copa del Mundo.

    En 2022 participó de la delegación de Noruega en los JJ.OO. de Invierno de Pekín y era considerado una de las promesas de los nórdicos. No obstante, no rindió como se esperaba. Pero, volvió a conseguir victorias en la campaña 2022/2023, en la cual ganó en tres ocasiones y quedó en siete podios en la Copa del Mundo.

    En 2023 se tomó un año sin competir, en el que decidió cambiar y competir por Brasil. ¿La razón? Enfrascado en un conflicto con la Federación Noruega de Esquí, Pinheiro decidió cortar de forma drástica para poder disfrutar de sus derechos de imagen, trabajar con sus propios patrocinadores y controlar el destino de su imagen. Se borró para dar un paso atrás y tomar impulso para regresar en marzo de 2024 como esquiador brasileño.

    "Este deporte necesita otros colores y personalidades, el sentimiento que experimentamos en Brasil con el fútbol“, dio como motivo por escoger a la nación de su madre.

    Finalmente, en Milano Cortina 2026 llegó el mayor momento de su carrera y de Brasil en unos Juegos Olímpicos de Invierno con la primera medalla olímpica, y de oro. En las nueve participaciones anteriores desde Albertville 1992, el mejor resultado brasileño había sido el noveno lugar de Isabel Clark en snowboard en Turín 2006.

    Más sobre:Lucas PinheiroBrasilNoruegaJuegos Olímícos de InviernoMilán-Cortina 2026Esquí Alpino

