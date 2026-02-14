Tomás Holscher consigue el 30° puesto en el Slalom Gigante en su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno

Tomás Holscher tuvo un sólido debut en los Juegos Olímpicos de Invierto de Minalo-Cortina 2026. El chileno de 18 años debutó este sábado en el Slalom Gigante, consiguiendo acabar en el 30° puesto de la competencia, lo que lo transformó en el tercer mejor sudamericano de la especialidad.

En la primera pasada, el chileno completó los 1.428 metros de recorrido de la pista en un tiempo de 1′19″92 que lo dejó de momento en la 34° ubicación.

En la segunda carrera mejoró su registro, registrando una marca de 1′13″57, totalizando un tiempo de 2′33″49 que lo dejó ubicado en la 30° posición a 8″49 del ganador de la medalla de oro.

Sobre su actuación, el deportista nacional comentó que “es un orgullo estar acá representando a Chile y obviamente es rico debutar en el top 30. Eran condiciones difíciles y tuve buenas mangas, algunos errores, pero esquié bien y estoy contento con mi resultado”.

Cabe señalar que la posibilidad de que Holscher pudiera competir en Italia se debe a la baja por lesión de Henrik Von Appen, quien protagonizó un grave accidente en la Copa del Mundo de Crans-Montana realizado en Suiza.

El Comité Olímpico de Chile informa que el esquiador Tomás Holscher (18 años) será el reemplazante de Henrik Von Appen en los Juegos Olímpicos Milano – Cortina 2026″, informó el COCh en su momento.

“Tomás —debutante en una cita de los cinco anillos— proviene de una familia de esquiadores, ya que sus hermanos Kay, Diego y Pedro, además de su hermana Rosario, también practican la disciplina”, añadieron desde el organismo.

Sobre sus logros, resaltaron que “este año, sus mejores resultados fueron una medalla de bronce en el Slalom Gigante de la fecha FIS de Waterville Valley Resort (EE.UU.) y un cuarto lugar en la Nor-Am Cup de Mont Tremblant (Canadá) en la misma modalidad”.

Ahora, Tomás Holscher se mantendrá en Italia para su próximo desafío. Este lunes será parte de la competencia de Slalom de los Juegos Olímpicos de Invierno.

La primera medalla para Latinoamérica en unos Juegos Olímpicos de Invierno

En la parte alta de la clasificación, el brasileño Lucas Pinheiro consiguió colgarse la medalla de oro en el Slalom Gigante, logrando así entregarle a su país y a Latinoamérica la primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos de Invierno, tal como destaca Panamsports.

“Lucas Pinheiro, nacido en Noruega pero de madre brasileña, alcanzó la gloria en el slalom gigante en Milano Cortina 2026”, expuso la Organización Deportiva Panamericana.

Además, indicaron que “en una espectacular presentación logró el mejor tiempo de la jornada 2′25” y se quedó con la presea dorada. Primera medalla no solo para Brasil sino que también la primera de un país latinoamericano en toda la historia“.

El podio lo completaron los suizos Marco Odermatt y Loic Meillard, respectivamente.