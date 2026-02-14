SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Joaquín Niemann cede terreno en la parte alta de la clasificación del LIV Golf de Adelaida

    El deportista nacional registró este sábado una tarjeta de -3 golpes que lo deja ubicado en el puesto T13 de la competencia.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Joaquín Niemann completó el tercer día de competencia con una tarjeta de -3 golpes. Mateo Villalba/LIV Golf

    Joaquín Niemann salió del Top 10 del LIV Golf de Adelaida este sábado tras la tercera ronda de competencia. Durante su recorrido por el campo el chileno registró una tarjeta de -3 golpes que lo alejó de la zona de avanzada, quedando con un registro acumulado de -10 palos. Con esto, el chileno quedó ubicado en el puesto T13.

    Joaco, quien esta vez comenzó su recorrido desde la tercera bandera, tuvo algunos sobresaltos en el hoyo siguiente, anotando un bogey en un par 4 de 357 yardas que por primera vez en los tres días le trajo complicaciones. En los días anteriores había conseguido introducir la pelota en los 4 golpes esperados.

    Dejando atrás esto último, Niemann se centró y pudo comenzar a remontar. Con una seguidilla de birdies en los hoyos 5, 7 y 8 el panorama mejoró, lo que le entregó algo más de confianza en su juego, pero volvería a sufrir.

    En el hoyo 10, su segundo golpe terminó en una trampa de arena que lo obligó a recalcular el camino hacia el green. Ya en aquella zona, e su quinto palo, acabó fallando el putt en la búsqueda del par.

    El camino continuó y en el hoyo 12 volvió a descontar, logrando por primera vez en la competencia marcar un birdie en aquella zona. Sin embargo, un nuevo bogey en el 14 volvió a alejarlo de los primeros puestos.

    A pesar de esto, el cierre terminó siendo positivo. Dos birdies en las banderas 18 y 1 le permitieron acabar el recorrido con algunas sensaciones encontradas, pero manteniéndose en un lugar expectante para intentar, al menos, meterse dentro de los cinco mejores en el cierre de la competencia de este domingo.

    En la jornada de cierre, Niemann estará integrando el Grupo 6, partiendo la competencia desde el hoyo 4, siendo acompañado por el estadounidense Talor Gooch y el sudafricano Dean Burmester.

    Una cerrada lucha por el título

    En la parte alta de la clasificación, hay dos nombres que han destacado a lo largo de la competencia. Se trata de Jon Rahm y Bryson DeChambeau quienes se han transformado en los protagonistas de una cerrada lucha.

    Tras marcar tarjetas de -6 y -8 respectivamente este sábado, comenzarán la batalla por el título con un registro acumulado de -19 palos cada uno, teniendo una ventaja de cinco palos con Kim Anthony, su más cercano perseguidor.

    Mañana será una buena batalla. Nos vamos a divertir”, aseguró DeChambeau sobre la jornada dominical.

    “Espero que sea un éxito. Espero que ambos tengamos un buen día y que gane el mejor jugador”, indicó por su parte Rahm.

    Torque pierde terreno en los equipos

    La jornada de este sábado marcó un quiebre también en la competencia por equipos que ofrece el LIV Golf. Ahora, el liderato lo posee Legion XIII con un acumulado de -45 golpes, y son seguidos por Ripper (-40) y 4Aces (-38), completando el podio.

    Por su lado, el Torque que es capitaneado por Joaquín Niemann, y que también integran Abraham Ancer, Sebastián Muñoz y Carlos Ortiz, se encuentra en la sexta ubicación con -31 palos.

    Lee también:

    Más sobre:GolfLIV GolfJoaquín NiemannLIV Golf de Adelaida

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gajardo y devolución de 34 ternas de notarios: pide que cortes revisen concursos e inhabilidades bajo la nueva ley

    Detienen a extrabajador por apuñalar a guardia tras discusión por pago en obra de Ñuñoa

    Dictan arraigo nacional contra piloto de parapente formalizado por cuasi delito de homicidio en Mejillones

    Tras anuncio de Chile: qué otros países han enviado ayuda humanitaria a Cuba

    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: “La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento”

    Caso Alexei Navalny: Reino Unido y aliados acusan al Kremlin de envenenar a opositor de Putin con toxina de rana

    Lo más leído

    1.
    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    2.
    El adiós forzado del árbitro que forjó su vida entre el fútbol y el banco

    El adiós forzado del árbitro que forjó su vida entre el fútbol y el banco

    3.
    Arriesga una dura sanción: la FIFA le da ultimátum a Atlético Mineiro y le exige saldar deuda con Palestino por Iván Román

    Arriesga una dura sanción: la FIFA le da ultimátum a Atlético Mineiro y le exige saldar deuda con Palestino por Iván Román

    4.
    “¿Quién eres? Estúpido": el ninguneo de Lamine Yamal a campeón del mundo con Argentina

    “¿Quién eres? Estúpido": el ninguneo de Lamine Yamal a campeón del mundo con Argentina

    5.
    “No se lo piensa dos veces”: Elche destaca una gran jugada de Lucas Cepeda en su estreno como titular en el Elche

    “No se lo piensa dos veces”: Elche destaca una gran jugada de Lucas Cepeda en su estreno como titular en el Elche

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Al menos 250 hectáreas han sido afectadas por incendios en Limache y Concón

    Al menos 250 hectáreas han sido afectadas por incendios en Limache y Concón

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Alavés en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Alavés en TV y streaming

    Gajardo y devolución de 34 ternas de notarios: pide que cortes revisen concursos e inhabilidades bajo la nueva ley
    Chile

    Gajardo y devolución de 34 ternas de notarios: pide que cortes revisen concursos e inhabilidades bajo la nueva ley

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Sociedad en TV y streaming

    Detienen a extrabajador por apuñalar a guardia tras discusión por pago en obra de Ñuñoa

    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: “La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento”
    Negocios

    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: “La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento”

    Pago de visas por llegada de extranjeros a Chile aportó más de US$70 millones al Fisco entre 2022 y 2025

    La trampa de lo urgente

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s
    Tendencias

    “Me casé en un Automac”: la inédita jornada donde dos parejas darán el “sí” bajo los arcos dorados de un McDonald’s

    Estudio revela que los perros todavía tienen genoma de lobo en su ADN: qué razas son las más “lobunas”

    Cómo activar la alerta en tu celular que te avisa que habrá un sismo minutos antes de que suceda

    La reacción de Paqui Meneghini tras el polémico gol anulado a la U
    El Deportivo

    La reacción de Paqui Meneghini tras el polémico gol anulado a la U

    “Lo perdimos; es una lástima”: exjugador de Colo Colo lesiona a Diego Valdés en Vélez Sarsfield

    Tomás Holscher consigue el 30° puesto en el Slalom Gigante en su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero
    Tecnología

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    Desde Milo J hasta Myriam Hernández: cinco discos para musicalizar el Día de San Valentín
    Cultura y entretención

    Desde Milo J hasta Myriam Hernández: cinco discos para musicalizar el Día de San Valentín

    Reseña de libros: Gabriel Cid, Patti Smith y Daniel Saldaña París

    Jeremías Gamboa: “Muchos peruanos hemos internalizado el racismo como una mancha que nos delata”

    Tras anuncio de Chile: qué otros países han enviado ayuda humanitaria a Cuba
    Mundo

    Tras anuncio de Chile: qué otros países han enviado ayuda humanitaria a Cuba

    Caso Alexei Navalny: Reino Unido y aliados acusan al Kremlin de envenenar a opositor de Putin con toxina de rana

    Reportan que el ejército de EE.UU. estaría preparándose para una potencial operación de varias semanas en Irán

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York