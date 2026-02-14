Joaquín Niemann cede terreno en la parte alta de la clasificación del LIV Golf de Adelaida

Joaquín Niemann salió del Top 10 del LIV Golf de Adelaida este sábado tras la tercera ronda de competencia. Durante su recorrido por el campo el chileno registró una tarjeta de -3 golpes que lo alejó de la zona de avanzada, quedando con un registro acumulado de -10 palos. Con esto, el chileno quedó ubicado en el puesto T13.

Joaco, quien esta vez comenzó su recorrido desde la tercera bandera, tuvo algunos sobresaltos en el hoyo siguiente, anotando un bogey en un par 4 de 357 yardas que por primera vez en los tres días le trajo complicaciones. En los días anteriores había conseguido introducir la pelota en los 4 golpes esperados.

Dejando atrás esto último, Niemann se centró y pudo comenzar a remontar. Con una seguidilla de birdies en los hoyos 5, 7 y 8 el panorama mejoró, lo que le entregó algo más de confianza en su juego, pero volvería a sufrir.

En el hoyo 10, su segundo golpe terminó en una trampa de arena que lo obligó a recalcular el camino hacia el green. Ya en aquella zona, e su quinto palo, acabó fallando el putt en la búsqueda del par.

El camino continuó y en el hoyo 12 volvió a descontar, logrando por primera vez en la competencia marcar un birdie en aquella zona. Sin embargo, un nuevo bogey en el 14 volvió a alejarlo de los primeros puestos.

A pesar de esto, el cierre terminó siendo positivo. Dos birdies en las banderas 18 y 1 le permitieron acabar el recorrido con algunas sensaciones encontradas, pero manteniéndose en un lugar expectante para intentar, al menos, meterse dentro de los cinco mejores en el cierre de la competencia de este domingo.

En la jornada de cierre, Niemann estará integrando el Grupo 6, partiendo la competencia desde el hoyo 4, siendo acompañado por el estadounidense Talor Gooch y el sudafricano Dean Burmester.

Una cerrada lucha por el título

En la parte alta de la clasificación, hay dos nombres que han destacado a lo largo de la competencia. Se trata de Jon Rahm y Bryson DeChambeau quienes se han transformado en los protagonistas de una cerrada lucha.

Tras marcar tarjetas de -6 y -8 respectivamente este sábado, comenzarán la batalla por el título con un registro acumulado de -19 palos cada uno, teniendo una ventaja de cinco palos con Kim Anthony, su más cercano perseguidor.

“Mañana será una buena batalla. Nos vamos a divertir”, aseguró DeChambeau sobre la jornada dominical.

“Espero que sea un éxito. Espero que ambos tengamos un buen día y que gane el mejor jugador”, indicó por su parte Rahm.

Torque pierde terreno en los equipos

La jornada de este sábado marcó un quiebre también en la competencia por equipos que ofrece el LIV Golf. Ahora, el liderato lo posee Legion XIII con un acumulado de -45 golpes, y son seguidos por Ripper (-40) y 4Aces (-38), completando el podio.

Por su lado, el Torque que es capitaneado por Joaquín Niemann, y que también integran Abraham Ancer, Sebastián Muñoz y Carlos Ortiz, se encuentra en la sexta ubicación con -31 palos.