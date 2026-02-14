La dura autocrítica de Eduardo Vargas: “Nos matamos por el compañero, pero no entra la pelota”

Universidad de Chile no ha tenido un buen arranque. Después de tres fechas, el equipo solo ha sumado dos de nueve puntos. El empate sin goles en casa de Palestino fue un nuevo golpe, pese a que el equipo mostró una mejoría en el juego.

“Fue un partido muy cerrado, terminó cero a cero. No sé si tuvimos las ocasiones, pero estuvimos más en campo contrario. Nos faltó ser un poco más determinantes de cara al gol”, explicó Lucas Assadi, uno de los puntos altos de la U, en TNT Sports.

Una frustración que se manifestó de manera evidente con la anulación del gol, después del grosero error del arquero de los árabes, Sebastián Zanahoria Pérez.

“No sé qué pasó en la jugada del gol, creo que cobraron lo que sucedió en la anterior… Vamos a seguir trabajando, tenemos que mejorar muchas cosas, buscamos el triunfo y no se dio”, dijo el volante de los azules.

Una nueva era

De la misma manera, el juvenil se refirió a los cambios que ha experimentado el equipo después de la salida de Gustavo Álvarez y la llegada de Francisco Paqui Meneghini.

“Son cambios que estamos viviendo. Estuvimos dos años con el profe Gustavo Álvarez. Ahora con Paqui estamos entrenando muy bien. La verdad es que no sé por qué no se nos están dando las cosas, siento que lo hacemos al ciento por ciento en la semana, nos exigimos durante el partido, pero nos está costando hacer los goles y ganar”, analizó Assadi.

Consultado por su posición en la cancha, el jugador explicó que “el técnico me dio un par de instrucciones defensivas, que tenía que ayudar más al volante y, para adelante, tenía más libertad para avanzar”.

Más resignado fue el análisis de Eduardo Vargas. El segundo goleador histórico de la Roja fue muy crítico por lo hecho por el equipo en las primeras fechas del torneo.

“Tenemos que reconocer que hay actitud, sentimos la camiseta, nos matamos por el compañero, pero no entra la pelota. Nos estamos sintiendo bien con el trabajo del profe, pero esperamos mejorar”, aseguró Turboman.