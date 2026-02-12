Paqui Meneghini compara su proceso con el de Gustavo Álvarez en la U y le manda un recado a los hinchas azules

Con un inicio sin triunfos en la Liga de Primera 2026, el entrenador de Universidad de Chile, Francisco “Paqui” Meneghini, respondió a las críticas de los hinchas y pidió tranquilidad de cara al duelo este viernes ante Palestino, en La Cisterna. El técnico argentino reconoció la presión que implica dirigir un club grande, pero sostuvo que el equipo debe mejorar y no deben “volverse locos” por los resultados de las dos fechas anteriores.

El empate sin goles ante Audax Italiano y la posterior derrota frente a Huachipato dejaron a los azules con solo un punto en el arranque del torneo, generando dudas sobre el plantel. En ese escenario, Meneghini asumió la responsabilidad y aseguró que entiende el malestar.

“Lo tomo con naturalidad, no me espero otra cosa. Van dos partidos y sacamos un punto, no espero elogios”, afirmó el estratega. Además, agregó que la crítica “es adecuada a los resultados” y que es lógico que recaiga sobre el entrenador. Además, se refirió a las comparaciones que existen con su antecesor, Gustavo Álvarez. “Comparar dos partidos con un proceso de dos años me parece un poco difícil. Tampoco hemos podido mostrar nuestra mejor versión”, señaló.

Universidad de Chile vs Palestino

Pensando en el compromiso de la tercera fecha, el cuerpo técnico ha trabajado variantes para corregir y recuperar la confianza. Para ello, la U saldrá a la cancha con Gabriel Castellón en el arco. La defensa estaría integrada por Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia. Más adelante aparecen Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz y Diego Vargas, dejando a Lucas Assadi como enlace. En la delantera, surge Juan Martín Lucero acompañando a Eduardo Vargas.

JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

Con este plantel, el duelo ante Palestino aparece como una oportunidad clave para enderezar el rumbo y comenzar a escalar en la tabla: “Sí, claramente la presión se siente desde que uno pisa acá. Es un club grande que exige lo máximo. Nosotros también ponemos la vara alta y cómo las cosas no se han dado, hay preocupación”, explicó.

Pese al complejo momento, Meneghini insiste en mantener la calma: “Tenemos que confiar y tener claridad para las decisiones, no podemos volvernos locos y hacer cosas que no van en la línea. No se ha visto la mejor versión, pero confío que el viernes habrá evolución”, cerró.

Universidad de Chile buscará este viernes a las 20:30 en el estadio Municipal de La Cisterna, su primer triunfo del campeonato en un partido que puede marcar un punto de inflexión para el técnico argentino y que además tendrán la presión de jugar sin su hinchada presente, una decisión que fue tomada por Palestino al considerar los últimos incidentes que se registraron en el Estadio Nacional.