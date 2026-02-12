SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Varios cambios en La Cisterna: Paqui Meneghini golpea la pizarra para enderezar el rumbo en la U

    El técnico de Universidad de Chile espera poder registrar el primer triunfo del campeonato este viernes contra Palestino.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Francisco Meneghini prepara cambios para enfrentar a Palestino. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile se prepara para su próximo duelo en el campeonato de Primera División. El elenco azul intentará registrar este viernes el primer triunfo de la temporada cuando visite a Palestino por la tercera fecha del torneo.

    Después del empate sin goles contra Audax Italiano y la caída contra Huachipato, el técnico Francisco Meneghini ha trabajado algunas variantes con el objetivo de alcanzar la victoria en el estadio municipal de La Cisterna.

    De esta manera, Javier Altamirano, quien no ha podido destacar, será uno de los primeros sacrificados en la oncena titular con el fin de darle cabida a Juan Martín Lucero.

    El volante es uno de los llamados a ser protagonista dentro del equipo. Sin embargo, el magro nivel mostrado contra Huachipato en la fecha anterior ha hecho que Paqui intente remecer al jugador para que retome su mejor nivel que enseñó en 2025.

    De esta manera, la U saldría a la cancha con Gabriel Castellón en el arco. La defensa estaría integrada por Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia.

    Más adelante aparecen Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz y Diego Vargas, dejando a Lucas Assadi como enlace. En la delantera, surge Juan Martín Lucero acompañando a Eduardo Vargas.

    Un duelo con restricciones

    Cabe señalar que el duelo que se llevará a cabo en La Cisterna se jugará sin público visitante y con un acotado número de simpatizantes tricolores.

    Palestino determinó que no venderán entradas a los hinchas de la U como una vuelta de mano de lo sucedido en la temporada pasada cuando los laicos no le entregaron entradas a los hinchas árabes cuando se enfrentaron en el estadio Santa Laura.

    Además, se consideran los últimos incidentes que se registraron en el Estadio Nacional, por lo que no quisieron arriesgarse a que se dañen las mejoras que ha presentado el estadio en los últimos meses, protegiendo así las instalaciones del posible lanzamiento de bengalas o fuegos artificiales.

    Cabe recordar que al coliseo de La Cisterna se le implementó iluminación artificial y hace algunas semanas, el club informó que se instaló pasto sintético a la zona externa de la cancha con el fin de mejorar el aspecto del recinto deportivo.

    Otra medida tomada por Palestino en la previa del duelo contra la U es la restricción de acceso a los periodistas de la prensa partidaria de Universidad de Chile.

    La determinación se basa en el recuerdo del último duelo en La Cisterna en el que un grupo de hinchas árabes acusaron ser provocados por los trabajadores de los medios que cubren exclusivamente a los azules.

    En medio de este conflicto se desató una pelea que terminó con dos hinchas tricolores con derecho de admisión a los estadios por dos años.

    El partido entre Palestino y la U, por la tercera fecha del campeonato nacional, está programado para este viernes 13 de febrero a partir de las 20.30 horas con un aforo autorizado limitado a 3.667 espectadores.

