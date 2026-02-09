La drástica decisión que toma la dirigencia de Palestino contra los hinchas de Universidad de Chile

Palestino y la U se vuelven a ver las caras en La Cisterna, después del triunfo 3-2 de los azules, en abril pasado. FOTO: Photosport.

A cuatro días del partido en La Cisterna, Palestino ya comenzó a disputar el partido frente a Universidad de Chile, al menos fuera de la cancha. Así se lee después de la drástica decisión que tomó la dirigencia árabe contra la parcialidad de los azules.

Porque el duelo del viernes, a las 20:30 horas en el estadio municipal de la comuna del sur de la Región Metropolitano tendrá un aforo muy limitado para evitar potenciales incidentes entre ambas hinchadas.

Aún está fresco el problema acaecido hace poco menos de un año, cuando simpatizantes del equipo de colonia protagonizaron un fuerte altercado con periodistas de medios afines a la escuadra estudiantil, tras la derrota 3-2 del equipo tetracolor ante los visitantes.

Fuertes imágenes que provocaron una dura medida de parte de los organizadores de esta tradicional rivalidad deportiva que, al menos en lo inmediato, será uno de los enfrentamientos que comenzará la tercera fecha de la Liga de Primera.

Fuerte definición

Los directivos de Palestino ya habían anunciado que no se venderán entradas para los fanáticos de la U. Sobre todo, después de los bochornosos incidentes ocurridos en el Estadio Nacional, el pasado 30 de enero, cuando simpatizantes del equipo azul comenzaron un incendio en una de las galerías, en medio del duelo ante Audax Italiano.

Incidente que, en forma expresa, ya había sido anunciado por la barra organizada del club, todo después de que Azul Azul negara el derecho de admisión a una parte de la hinchada por situaciones acaecidas en el duelo ante Coquimbo Unido, en noviembre último.

En ese escenario, el cuadro de colonia tomó aquellos antecedentes para impedir el ingreso de simpatizantes del rival. Partido que contará con un aforo máximo de 3.667 personas.

No solo eso, ya que después de lo ocurrido entre la parcialidad local y los periodistas partidarios, la directiva fue un poco más allá en las definiciones que incumben al ingreso a su recinto deportivo.

Fue así como Palestino dejó al margen a los medios que cubren exclusivamente a Universidad de Chile. Una tajante decisión de los directivos en base a las últimas situaciones ocurridos. Más aún, después del intento de pelea que se registró en abril del año pasado en el mismo coliseo que recibirá el partido del viernes.