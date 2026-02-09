SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La drástica decisión que toma la dirigencia de Palestino contra los hinchas de Universidad de Chile

    Árabes y azules animan uno de los enfrentamientos que iniciará la tercera fecha de la Liga de Primera, el próximo viernes en el Municipal de La Cisterna.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Palestino y la U se vuelven a ver las caras en La Cisterna, después del triunfo 3-2 de los azules, en abril pasado. FOTO: Photosport. JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

    A cuatro días del partido en La Cisterna, Palestino ya comenzó a disputar el partido frente a Universidad de Chile, al menos fuera de la cancha. Así se lee después de la drástica decisión que tomó la dirigencia árabe contra la parcialidad de los azules.

    Porque el duelo del viernes, a las 20:30 horas en el estadio municipal de la comuna del sur de la Región Metropolitano tendrá un aforo muy limitado para evitar potenciales incidentes entre ambas hinchadas.

    Aún está fresco el problema acaecido hace poco menos de un año, cuando simpatizantes del equipo de colonia protagonizaron un fuerte altercado con periodistas de medios afines a la escuadra estudiantil, tras la derrota 3-2 del equipo tetracolor ante los visitantes.

    Fuertes imágenes que provocaron una dura medida de parte de los organizadores de esta tradicional rivalidad deportiva que, al menos en lo inmediato, será uno de los enfrentamientos que comenzará la tercera fecha de la Liga de Primera.

    Fuerte definición

    Los directivos de Palestino ya habían anunciado que no se venderán entradas para los fanáticos de la U. Sobre todo, después de los bochornosos incidentes ocurridos en el Estadio Nacional, el pasado 30 de enero, cuando simpatizantes del equipo azul comenzaron un incendio en una de las galerías, en medio del duelo ante Audax Italiano.

    Incidente que, en forma expresa, ya había sido anunciado por la barra organizada del club, todo después de que Azul Azul negara el derecho de admisión a una parte de la hinchada por situaciones acaecidas en el duelo ante Coquimbo Unido, en noviembre último.

    En ese escenario, el cuadro de colonia tomó aquellos antecedentes para impedir el ingreso de simpatizantes del rival. Partido que contará con un aforo máximo de 3.667 personas.

    No solo eso, ya que después de lo ocurrido entre la parcialidad local y los periodistas partidarios, la directiva fue un poco más allá en las definiciones que incumben al ingreso a su recinto deportivo.

    Fue así como Palestino dejó al margen a los medios que cubren exclusivamente a Universidad de Chile. Una tajante decisión de los directivos en base a las últimas situaciones ocurridos. Más aún, después del intento de pelea que se registró en abril del año pasado en el mismo coliseo que recibirá el partido del viernes.

    Más sobre:FútbolPalestinoUniversidad de ChileLiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel mata a cinco palestinos en Gaza pese al acuerdo de alto al fuego de octubre

    Squella responde a Boric por críticas a discurso contra los “ismos’” de Kast: “No se da cuenta del daño que genera gobernar por ideología”

    Latam Airlines anuncia sexta venta secundaria de acciones por US$583 millones

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell

    Corte de Apelaciones cambia medida cautelar de Luis Hermosilla: pasa de arresto domiciliario total a nocturno

    Cómo fue el otro medio tiempo del Super Bowl que quiso competir con Bad Bunny: el evento MAGA calificado de “vergonzoso”

    Lo más leído

    1.
    Pizarra, millonarios fichajes y más: las diferencias entre Paqui y Álvarez que marcan el negativo arranque de la U

    Pizarra, millonarios fichajes y más: las diferencias entre Paqui y Álvarez que marcan el negativo arranque de la U

    2.
    Gabriel Suazo cometió un penal: el Sevilla de Alexis Sánchez evita la derrota ante el Girona en el último minuto

    Gabriel Suazo cometió un penal: el Sevilla de Alexis Sánchez evita la derrota ante el Girona en el último minuto

    3.
    ¿Carlos Alcaraz viene a Chile? Los caminos que abre la serie entre el equipo de Nicolás Massú y España en la Copa Davis

    ¿Carlos Alcaraz viene a Chile? Los caminos que abre la serie entre el equipo de Nicolás Massú y España en la Copa Davis

    4.
    El ingreso de Lucas Cepeda no fue la solución: Elche pierde y se acerca a la zona de descenso en España

    El ingreso de Lucas Cepeda no fue la solución: Elche pierde y se acerca a la zona de descenso en España

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    Servicios

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    Squella responde a Boric por críticas a discurso contra los “ismos’” de Kast: “No se da cuenta del daño que genera gobernar por ideología”
    Chile

    Squella responde a Boric por críticas a discurso contra los “ismos’” de Kast: “No se da cuenta del daño que genera gobernar por ideología”

    Corte de Apelaciones cambia medida cautelar de Luis Hermosilla: pasa de arresto domiciliario total a nocturno

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Latam Airlines anuncia sexta venta secundaria de acciones por US$583 millones
    Negocios

    Latam Airlines anuncia sexta venta secundaria de acciones por US$583 millones

    Corte Suprema confirma condena a constructora Astaldi por incumplimiento de contrato

    Futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, reportó que no tiene acciones en Oxiquim tras su salida de la empresa

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto
    Tendencias

    Tini en Chile: cómo es el merch exclusivo que Under Armour diseñó para su concierto

    La historia del atuendo que Bad Bunny lució en su show en el Super Bowl LX

    ¿Mito o realidad? El fact-check al show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

    DT de Alexis Sánchez en Sevilla justifica el ingreso del tocopillano ante Girona a pesar de los abucheos
    El Deportivo

    DT de Alexis Sánchez en Sevilla justifica el ingreso del tocopillano ante Girona a pesar de los abucheos

    La drástica decisión que toma la dirigencia de Palestino contra los hinchas de Universidad de Chile

    Charles Aránguiz aborda los cuestionamientos a Paqui Meneghini tras la derrota de la U ante Huachipato

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta
    Tecnología

    Review de la Samsung Sound Tower ST50F, el “invitado” que se adueña de la fiesta

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell
    Cultura y entretención

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell

    Cómo fue el otro medio tiempo del Super Bowl que quiso competir con Bad Bunny: el evento MAGA calificado de “vergonzoso”

    Más cerca del Oscar: Paul Thomas Anderson suma un triunfo clave en la carrera por la estatuilla dorada

    Israel mata a cinco palestinos en Gaza pese al acuerdo de alto al fuego de octubre
    Mundo

    Israel mata a cinco palestinos en Gaza pese al acuerdo de alto al fuego de octubre

    Ghislaine Maxwell ofrece a Trump limpiar su nombre a cambio de un indulto

    ¿Bad Bunny podría desatar un fenómeno político en EE.UU. de cara a elecciones de noviembre?

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?