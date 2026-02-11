En La Cisterna tienen memoria: las cuentas que Palestino le pasa a la U a días del duelo por la Liga de Primera

Universidad de Chile y Palestino animarán en el estadio Municipal de La Cisterna uno de los duelos más atractivos de la tercera fecha de la Liga de Primera. Ambos elencos llegan a este enfrentamiento con un solo objetivo en mente: registrar la primera victoria en el campeonato.

Palestino llega al duelo después de haber igualado 1-1 en su debut contra Ñublense y caer por 3-1 contra Coquimbo Unido. Los azules, por su lado, empataron sin goles contra Audax Italiano y luego fueron derrotados por Huachipato, en Talcahuano.

Si bien se espera un duelo intenso dentro de la cancha, el partido ya se ha movido bastante en la previa. Esto después de que Palestino determinara que no venderán entradas a los simpatizantes de la U como una vuelta de mano, pues en el campeonato pasado los laicos no le entregaron entradas a los fanáticos árabes para el duelo que se disputó en el estadio Santa Laura. En aquella oportunidad, el equipo que era comandado por Gustavo Álvarez se impuso por 2-1.

Sin embargo, no fue el único argumento que tomaron en cuenta en el equipo árabe. La medida también responde a las mejoras que ha presentado el estadio en los últimos meses y que quieren proteger de posibles lanzamientos de bengalas o fuegos artificiales de los fanáticos azules, que ya vienen de registrar serios incidentes en la igualdad frente a Audax Italiano, en el Estadio Nacional. Cabe recordar que al coliseo de La Cisterna se le implementó iluminación artificial y hace algunas semanas, el club informó que se instaló pasto sintético a la zona externa de la cancha con el fin de mejorar el aspecto del recinto deportivo.

Todas estas medidas buscan que la Conmebol autorice el lugar para recibir partidos internacionales si es que los árabes superan la primera ronda de la Copa Sudamericana.

“A 35 años de su inauguración en 1988, el estadio contará por primera vez con un sistema de iluminación que cumple con los estándares Conmebol, permitiendo transmisiones televisivas internacionales con visibilidad óptima”, expresó el club el día del anuncio.

“La iluminación artificial es un paso clave en nuestra misión de seguir creciendo como Club y mejorando la infraestructura de la institución”, señaló Diego Yunis, gerente general. “Este proyecto reafirma nuestro compromiso con el desarrollo del fútbol chileno y la mejora continua de nuestra infraestructura”, complementó el timonel Jorge Uauy.

Sin medios partidistas de la U

Otra medida tomada por Palestino en la previa del duelo contra la U es la restricción de acceso a los periodistas de la prensa partidaria de Universidad de Chile.

La determinación se basa en el recuerdo del último duelo en La Cisterna en el que un grupo de hinchas árabes acusaron ser provocados por los trabajadores de los medios que cubren exclusivamente a los azules.

En medio de este conflicto se desató una pelea que terminó con dos hinchas tricolores con derecho de admisión a los estadios por dos años.

El partido entre Palestino y la U, por la tercera fecha del campeonato nacional, está programado para este viernes 13 de febrero a partir de las 20.30 horas con un aforo autorizado limitado a 3.667 espectadores.