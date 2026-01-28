SUSCRÍBETE POR $1100
    “Nuestra casa sigue mejorando”: Palestino muestra la renovada cara del Municipal de La Cisterna

    El club árabe mejora el aspecto de su campo de juego. Antes, había instalado la iluminación artificial

    Diego Donoso
    El conjunto de La Cisterna puso pasto sintético alrededor de su cancha para mejorar la apariencia del recinto. Por: Palestino.

    Palestino le cambia la cara al estadio Municipal de La Cisterna. Primero, la modernización contempló la instalación de la iluminación artificial. Ahora, la mejora es estética: el club instaló pasto sintético alrededor de la cancha del Municipal de La Cisterna para renovar su casa de cara a la temporada 2026.

    “¡Nuestra casa sigue mejorando!“, comunicó el club a través de sus redes sociales. En la referencia, la entidad árabe justifica los trabajos en la intención de ofrecerles a los hinchas una mejor experiencia visual cuando asistan a los encuentros del equipo que ahora dirige Cristián ‘La Nona’ Muñoz. El nuevo aspecto de su cancha se podrá apreciar en el duelo ante Ñublense, programado para el domingo, a las 20 horas..

    El sueño

    El elenco de Cristián Muñoz tiene un gran desafío en el inicio de su campaña: enfrentará a Universidad de Chile por el pase a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El choque es importante, ya que puede obligar a cambiar por completo la planificación del año del conjunto árabe. Ese duelo, sin embargo, no se jugará en el reducto de avenida El Parrón.

    La ilusión está puesta en alcanzar la fase de grupos. De hecho, la adecuación del recinto está enfocada en cumplir una condición específica: que sea apto para recibir partidos internacionales.

    En ese sentido, la iluminación cumple con el requisito. “A 35 años de su inauguración en 1988, el estadio contará por primera vez con un sistema de iluminación que cumple con los estándares Conmebol, permitiendo transmisiones televisivas internacionales con visibilidad óptima”, expresó el club el día del anuncio.

    “La iluminación artificial es un paso clave en nuestra misión de seguir creciendo como Club y mejorando la infraestructura de la institución”, señaló Diego Yunis, gerente general. “Este proyecto reafirma nuestro compromiso con el desarrollo del fútbol chileno y la mejora continua de nuestra infraestructura”, complementó el timonel Jorge Uauy.

    En lo futbolístico también hay señales. Palestino se reforzó para afrontar esta campaña con el técnico campeón del ascenso, además de Enzo Roco, Nelson Da Silva, César Munder y Sebastián Gallegos. Entre las bajas de la escuadra están las salidas de Junior Marabel, Junior Arias, Pablo Parra, Cristián Suárez, entre otros.

    Más sobre:PalestinoCampeonato NacionalMunicipal de La CisternaCanchaCristián MuñozU de ChileÑublense

