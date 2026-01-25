SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    El Deportivo

    El inesperado retorno de un campeón de América: Enzo Roco sorprende y firma en Palestino

    El defensa de 33 años regresará al país después de más de una década de su salida al fútbol extranjero. Será el flamante refuerzo del cuadro árabe.

     
    Enzo Roco selló su regreso al fútbol chileno en Palestino. Foto: Photosport.

    Palestino se anotó con una de las sorpresas del mercado de pases. Según información de El Deportivo, el cuadro árabe selló el retorno al fútbol chileno de Enzo Roco, quien le puso fin a su periplo por el fútbol extranjero y se suma para afrontar la temporada 2026.

    El defensor central finalizó su vínculo con el Fatih Karagümrük de Turquía y abrochó su regreso al país luego de registrar pasos por España, México y Arabia Saudita.

    El zaguero de 33 años jugó en equipos como el Elche, Espanyol, Cruz Azul, Besiktas, Al Ta’ee y el mencionado Karagümrük.

    Roco, formado en Universidad Católica, vuelve a Chile después de casi 12 años de su partida de San Carlos de Apoquindo. En su palmarés, el defensa cuenta con dos títulos, siendo precisamente uno de ellos con la UC.

    Fue campeón de la Copa Chile en 2011. No obstante, la consagración más importante de su carrera fue en 2016, con la Roja, formando parte del plantel que se coronó con la Copa América Centenario.

    El cuarto refuerzo de Palestino

    Palestino tiene como gran objetivo competir en el marco internacional. El conjunto tricolor deberá afrontar la Copa Sudamericana, certamen al que accederán si vencen a Universidad de Chile en la instancia preliminar. El duelo se jugará el 4 de marzo, en el Estadio Nacional.

    Por otra parte, Cristián Muñoz fue elegido como el nuevo técnico del club árabe. ‘La Nona’ reemplazó al argentino Lucas Bovaglio.

    De esta forma, Roco se convertirá en el cuarto refuerzo de Palestino. El zaguero se suma a Sebastián Gallegos, César Munder y Nelson da Silva.

