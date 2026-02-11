SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Mauricio Pinilla revela que tiene cáncer y que se encuentra en pleno tratamiento

    El exdelantero nacional se refirió al diagnóstico que recibió tras realizarse unos exámenes por unas manchas que le aparecieron en la piel.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Mauricio Pinilla reveló que fue diagnosticado con cáncer de piel. Eduardo Angel Pradenas

    Un complicado momento es el que enfrenta Mauricio Pinilla a nivel personal. El exdelantero nacional reveló que fue diagnosticado con cáncer de piel.

    “Les voy a contar un momento importante de mi vida que estoy viviendo. Me detectaron una prostatitis, terminé en la clínica, me hicieron un montón de exámenes por unas manchas que me aparecieron en la piel y me detectaron cáncer de piel. Esto no lo había contado”, indicó en el programa Marca Personal de Metro TV.

    Es la primera parte no más, así que me tienen que quemar estas manchitas y se debería resolver en un corto plazo. Estoy con un tratamiento, la terapia correspondiente para que esto se solucione. Pero bueno, mucha exposición al sol, los entrenamientos”, continuó relatando.

    Además, acusó que en los primeros días “lo pasé muy mal, estuve cuatro días internado en la clínica, imagínate que las defensas me salieron de mil en uno, me agarré cuatro veces influenza en cuatro semanas, una se me sobre infectó y fue como tener doble influenza, tenía 41 de fiebre, entré a la clínica delirando, no me acuerdo cómo entré”.

    Hoy día me siento espectacular, igual me dan una crisis de angustia de repente que tengo que tratarlas con medicamentos y los ansiolíticos son los que me han ayudado un montón a salir de estos momentos complicados, sigo con psicólogo, con psiquiatra, me trato, estoy atento, no aflojo”, cerró Mauricio Pinilla.

    El respaldo de Solabarrieta y Tudor

    Otro tema tratado en el programa fueron los problemas de salud mental que le ha tocado enfrentar en el último tiempo, recibiendo el respaldo de los conductores Fernando Solabarrieta y Luka Tudor.

    “Es importante que la gente sepa, visibilizar, porque hoy día con los problemas de salud mental como que la gente le tiene miedo a decir las cosas que está viviendo y que está pasando”, apuntó el ex atacante.

    “Y lo más importante es decirlo, expresarlo y tomar cartas en el asunto. Tener la posibilidad de poder asistir a un psicólogo, a un psiquiatra, tomar la determinación importante de tratarse", añadió.

    Uno se mete en un hoyo, compadre, sin salida. Y solo. Yo me aislé, me encerré en el departamento, me portaba como el loli. Pero después salí de eso y vi la luz. Lo pasé pésimo y esto no lo he contado".

    Ante esto, Solabarrieta tomó la palabra para expresar que “Yo desde el lado de la adicción, Luka desde la depresión, hemos vivido lo mismo que tú y lo estamos viviendo, padeciendo”, le dijo el periodista. “Tienes acá a dos personas que no sabes lo que te entendemos”, cerró.

