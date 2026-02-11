“No saldrás vivo”: el estremecedor relato de tenista español que acusa amenazas para que se dejara perder

Una angustiante situación debió enfrentar hace algunos días el tenista español Nikolás Sánchez en la previa de un partido válido por el Challenger de Rosario que se disputó la semana pasada en Argentina.

El deportista denunció el haber recibido amenazas de muerte contra él y su familia con el fin de que se dejara perder en el torneo.

“Tenemos localizada a toda tu familia, si no pierdes tu partido de hoy procederemos a secuestrarla. Tú tampoco saldrás vivo”, fue lo que leyó en su teléfono antes de hacer la denuncia correspondiente que obligó, como medida de precaución, a llevar a cabo el duelo a puertas cerradas y extremando las medidas de seguridad.

“Una hora y cuarenta minutos antes del partido, a las 15:18, me llega un mensaje preguntándome si soy Nikolás, era un número desconocido. Les digo que sí y, tres minutos después, me vuelven a escribir. Me dicen que tienen localizada a mi familia, me escriben sus nombres completos, tanto de mis padres como de mi hermano. Me escriben el domicilio familiar explícito: calle, portal, piso y puerta. Me invitan es a perder de manera disimulada el partido que voy a jugar, pero que no se me ocurra decir nada, de lo contrario mi familia será secuestrada y yo sufriré graves consecuencias”, profundizó Sánchez en diálogo con el sitio Punto de Break.

“¿Cómo han conseguido mi teléfono? Nunca me había pasado, eso es lo preocupante, que sepan también mi DNI. Me dicen que si no cumplo con sus peticiones, no saldré de allí con vida”, continuó.

Además, indicó que su primera reacción fue “Mirar a mi alrededor y buscar a alguien que se estuviera riendo, pensaba que era una broma. Lo segundo que hago es buscar a alguien que no conozca en el entorno, sobre todo por la amenaza de que algo grave va a pasarme si no sigo las instrucciones. En unos minutos me cambia el cuerpo y descarto que sea una broma… básicamente porque, de no ser así y luego pasara lo que dicen, jamás podría perdonármelo. ¿Mi familia sufriendo por un partido de tenis? Esto no puede suceder bajo ninguna circunstancia”, expuso.

De inmediato le enseño los mensajes a su entrenador que “rápidamente se levanta y acude a denunciarlo al supervisor. Ahí es cuando vienen a por mí y me sacan de la sala de jugadores para llevarme a una habitación donde permanezco durante unas tres horas”.

“Ahí contactan con los máximos dirigentes para ver cómo hay que proceder. Yo mientras estaba contactando con mi familia para asegurarme que estuvieran bien, pero sin trasladarle el miedo que tenía en el cuerpo, no tenía sentido llamarles llorando. Intenté localizarlos primero, convocarles en casa y pedirles que ninguno saliera a dar un paseo ni nada parecido. Sin ningún tipo de experiencia en un caso así, todos empezamos a proceder de la mejor manera que sabemos. La directora del torneo se portó increíble conmigo, dotándome en todo momento de la máxima seguridad. Fueron momentos de angustia y mucho miedo”, confesó.

Con todo esto, el partido pasó a “un tercer plano. Lo que me preocupa es la seguridad, la falta de privacidad, el miedo de pensar… ¿puede haber alguien en el portal de mi escalera? Mi hermano está volviendo del gimnasio, ¿puede haber una persona siguiéndole? El partido pasa a un quinto plano, no es prioritario, incluso pienso en no jugarlo. En esta época todos los jugadores solemos recibir mensajes horribles, al final permites todo lo que te llega, hasta que llega un día que pasa esto. Mi intención ahora es marcar una línea de tolerancia cero, contratar a un abogado y gastar dinero en estos recursos, reaccionando de inmediato al primer mensaje que vaya un paso más allá de una opinión. Que esa persona pague por lo que ha hecho, no veo otra solución”.

A su vez, indicó que ahora se están llevando a cabo investigaciones para dar con el autor de las amenazas. “Hay que ponerle nombre y apellidos a esa persona, al final a mí me contacta un número de teléfono, así que supongo que estará asociado a algún nombre o alguna cuenta bancaria, no tengo ni idea. Esperamos dar con esa persona en las próximas semanas”, indicó.

La decisión de jugar el partido

A pesar de todo lo que se vivió en este lapso, finalmente decidió encarar el partido, algo que fue complicado de asimilar.

“Para mí era perder o perder, porque la salud de mi familia es lo que está en juego después de ese mensaje. Pensé en no salir a pista, ojalá hubiera estado a 15 minutos de casa y volver con mi familia, pero estaba a muchos kilómetros de distancia. Intentamos retener la programación el mayor tiempo posible para que siguieran estudiando la situación, pero no logramos que se diera de baja el partido. Mi objetivo aquel día era ganar, conseguir puntos y prize money, como en cada torneo al que me presento. Si no salía a jugar, perdía todo eso, así que al final, después de hablarlo mucho, no quedó otra que competir”, expuso.

“De cabeza no estaba preparado, no había pasado ni media hora desde que me avisan que el partido se juega. Pasé de estar aislado en una habitación, con una botella de agua, sin poder salir de la instalación, a meterme en la pista. Rosario es un torneo con muchísima afición, pero lo jugamos a puerta cerrada por seguridad”, agregó.

Tras terminar el partido, comentó que “no sé si verá en la cámara, pero acabé el partido llorando, con los ojos rojos […] No aguanté, no lo supe gestionar, me vine abajo. Me marché directo al vestuario con la cabeza agachada y tapándome con la camiseta. Sentía rabia, frustración, impotencia, etc. Luego lo primero que hice fue llamar a casa para preguntar si estaba todo bien”.

“La intención era continuar con la gira, esta era la cuarta semana, pero me quedaba todavía por jugar las Qualys de Buenos Aires o Dallas, estaba muy cerca de jugar esos ATP. Hablando con mi entrenador, nos dimos cuenta que era imposible, mi cabeza y mi cuerpo me pedían estar con mi familia, más allá del precio económico que suponía regresar de inmediato a España. No pensaba en lo deportivo, pero duele dejar pasar una oportunidad como esta siendo yo un jugador que no acostumbra a jugar torneos ATP, pero esta vez tocaba priorizar la esfera personal”, acusó.

Foto: @nikolasanchez8 / Instagram.

Tomando medidas

Para evitar situaciones similares en el futuro, Sánchez compartió que le han sugerido tomar algunas medidas. “Cambiar la línea de teléfono y el domicilio, pero claro… un tenista de mi ranking genera lo que genera. No nos da para esto, pero quizá el cambio de número sí debería hacerlo. El teléfono es una herramienta que no te puedes quitar, es algo necesario para estar en contacto con tu gente. Si me quitas eso, la vida en el circuito sería todavía más dura”.

También le puso tarea al circuito ATP. “Tendría que haber un protocolo muy marcado, medidas y sanciones para que este asunto no sea radiactivo para el jugador, que no nos salpique. Aquí ya no hablamos de ganar o perder un partido, estamos hablando de personas y su salud. Cuando hablas de estos temas, para mí deberían ser intocables. En el momento en que este asunto salpica al jugador, debería haber recursos para encontrar a la persona y que no lo vuelva a hacer, tolerancia cero”, lanzó.

“Las apuestas es una cosa y condicionar al jugador es otra. Sabemos que el público forma parte del tenis, que nunca se deben permitir los insultos, pero mucho menos se debe permitir que un jugador se vea condicionado de estar forma a través de amenazas vinculando a su familia. Esa línea nunca se debería cruzar”, continuó.

“Por mi parte voy a luchar a muerte por esto. Los jugadores muchas veces somos rivales, pero lo que yo he vivido no se lo deseo a ningún jugador, ni a mi peor enemigo. Nadie tendría que pasar por eso, así que voy a trabajar con mi entorno para que, en el caso de que se repita un caso igual, el jugador pueda estar más protegido y el protocolo de actuación sea más claro. Que al menos este caso sirva para evitar futuros casos similares”, cerró Nikolás Sánchez.