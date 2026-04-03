“Recoleta merece vivir en paz. Nuestras familias merecen tranquilidad”, señaló el alcalde de la comuna, Fares Jadue (PC), ante los ataques armados que terminaron con dos jóvenes asesinados y un adolescente herido en su comuna.

Cerca de las 23:30 horas del pasado jueves se registró en la intersección de las calles Colo-Colo con Universidad de Chile un enfrentamiento entre dos grupos rivales, con al menos 10 disparos.

El ataque armado resultó en el fallecimiento de dos jóvenes, uno de 21 y otro de 20 años, mientras que un adolescente de 15, que se encuentra actualmente en el Hospital San José en Independencia, fue lesionado con un impacto balístico en su abdomen.

Tras ataques armados: alcalde de Recoleta llama al Gobierno a fortalecer el combate contra el crimen organizado. Imagen referencial

“E s fundamental que el Gobierno fortalezca las medidas para enfrentar el crimen organizado y el uso de armas en nuestros territorio s”, emplazó Jadue mediante una publicación en la red social X.

“No podemos normalizar que la violencia armada se tome nuestros barrios ni que nuestras vecinas y vecinos vivan con miedo. Lo ocurrido anoche es de la mayor gravedad y exige respuestas claras”, subrayó la autoridad comunal.

Recalcó entonces que, desde la Municipalidad, se seguirá reforzando la prevención, el trabajo con las comunidades y la recuperación de espacios públicos, pero que “esto requiere un esfuerzo mayor”.