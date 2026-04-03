Una serie de hechos con armas de fuego registrados durante la noche y madrugada en las comunas de Independencia y Recoleta dejó dos personas fallecidas y tres heridas, una de ellas en riesgo vital.

De acuerdo con lo informado por el capitán Patricio Cavieres, oficial de ronda de la Prefectura Norte de Carabineros, cerca de las 23.30 horas personal policial tomó conocimiento del ingreso de dos personas lesionadas por impacto balístico al Hospital San José, en Independencia.

Se trata de un menor de 15 años y un joven de 20 , este último con heridas de gravedad, por lo que permanece hospitalizado con riesgo vital.

A este hecho se suma un tercer lesionado, quien recibió seis impactos balísticos y fue trasladado hasta la Clínica Dávila, donde finalmente falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Dos fallecidos y tres lesionados tras ataques armados en Independencia y Recoleta. Imagen referencial.

Según antecedentes preliminares entregados por testigos, las víctimas habrían sido atacadas en la intersección de las calles Universidad de Chile con Colo Colo, en la comuna de Recoleta, aunque las circunstancias del hecho aún son materia de investigación.

Horas más tarde, se registró un segundo incidente en la comuna de Independencia, donde un hombre de 28 años, de nacionalidad extranjera, murió tras ser víctima de un homicidio.

Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruyó diligencias a equipos especializados para esclarecer la dinámica de ambos hechos y determinar la participación de terceros.

Carabineros continúa con las pericias para establecer si existe algún vínculo entre los ataques registrados durante la noche.