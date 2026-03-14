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    Balacera en Independencia deja a una persona fallecida y otras dos heridas

    El crimen se habría desarrollado durante la madrugada de este sábado en la intersección de las calles Escanilla con San Luis. La víctima fatal se trataría de un sujeto extranjero que todavía se encuentra en proceso de identificación.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Balacera en Independencia deja a una persona fallecida y otras dos heridas Fiscalía ECOH RM

    La madrugada de este sábado se registró el homicidio de una persona extranjera en la comuna de Independencia, en la zona norte de la Región Metropolitana.

    El hecho ocurrió en una balacera, en la intersección de las calles Escanilla con San Luis. El ataque también dejó a otras dos personas heridas, las que habrían sido trasladadas al Hospital San José para recibir atención médica.

    “Se ha encontrado evidencia balística en el lugar, la cual es motivo de peritaje para poder establecer en definitiva la dinámica de los hechos y ojalá poder establecer quienes son los autores de estos ilícitos”, explicó el fiscal ECOH Fernando Anaís.

    El caso está siendo investigado por el Ministerio Público a través del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). También está colaborando en la investigación la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).

    Por el momento, los detectives se encuentran investigando la gran cantidad de evidencia balística encontrada. Antecedentes preliminares hablan que se habrían hallado al menos 10 casquillos en el lugar del ataque.

    Además de esto, la policía también está buscando realizar un levantamiento de las cámaras de seguridad del sector y conseguir el testimonio de las otras dos personas que resultaron heridas durante la balacera.

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