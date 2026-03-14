Fiscalía investiga autolesiones de Rojas Vade tras hallazgo de evidencia en su mochila

El pasado jueves fue una jornada clave en la investigación que está llevando el Ministerio Público por las agresiones que sufrió el exconstituyente Rodrigo Rojas Vade. El miércoles por la noche, quien fuera símbolo de las manifestaciones del estallido social de 2019, fue encontrado con graves lesiones a un costado de la Ruta 78, a la altura del kilómetro 59. Hasta ese minuto se presumía que había sido víctima de un brutal ataque sin motivos conocidos.

El hombre de 42 años fue hallado en un sitio eriazo, con varias lesiones en su cabeza, al costado del vehículo de su hermana que utiliza para prestar servicios en Cabify: estaba amarrado de manos y pies y con rayados en sus brazos con alusiones políticas. Según su padre, al momento de salir de su casa, Rojas Vade señaló que saldría a comprar cigarros a eso de las 22.00. De ahí no volvió.

De inmediato, el Ministerio Público ordenó diligencias para despejar lo ocurrido. Dos hipótesis se manejaban hasta ese momento: un ataque relacionado a la venta de drogas o una golpiza motivada con fines políticos.

Sin embargo, una nueva línea investigativa comenzó a surgir luego de que detectives llegaran a inspeccionar su casa en busca de pistas que pudieran determinar qué pasó en la caletera de Chiñihue Las Rosas.

¿Posible vuelco?

En su domicilio, ubicado en un condominio de Pomaire, en Melipilla, y donde vive con sus padres, los detectives encontraron un elemento que llamó su atención. Al interior de una mochila había amarras plásticas de color blanco, del mismo tipo que las que tenía el exconvencional cuando lo ubicaron en la carretera.

El hallazgo, que despertó varias interrogantes en los policías que llegaron hasta el domicilio, se sumó a que, de acuerdo con fuentes de la investigación, el estado grave en que fue encontrado no se debió a los golpes que recibió, sino a una sobredosis de droga. Pese a que los golpes provocaron lesiones, fueron considerados superficiales.

Quienes conocen de la causa señalan que esa droga sería heroína o uno de sus derivados. Las mismas fuentes señalan que el sujeto mantiene un problema severo con el consumo de drogas.

Estos hallazgos despertaron una nueva línea investigativa para la policía, que dice relación con que pudo haberse tratado de un montaje.

Así las cosas, comentan otras fuentes, ahora los peritos deberán determinar si las amarras corresponden exactamente a las mismas, “ya que aparentemente ese tipo de amarras viene numerado y eso permitiría compararlas”.

Con todo, pese a la nueva línea investigativa que surgió en las últimas horas, los investigadores no descartan la participación de terceros y se continúa la investigación en varios frentes.

Desde el Hospital San Juan de Dios, lugar donde se encuentra hospitalizado, ayer señalaron que Rojas Vade sigue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): “Se mantiene estable dentro de su gravedad y ha presentado una evolución clínica favorable durante las últimas horas”.

“El equipo clínico continúa con un manejo terapéutico y evaluación permanente de su evolución, de acuerdo con los protocolos establecidos”, añadieron.

Por último, también durante la tarde del jueves, los detectives encontraron su teléfono al interior del vehículo, el cual está siendo periciado. Asimismo, los detectives tenían considerado tomar declaración a Rojas Vade ayer, pero estaban esperando su evolución médica. Eso sí, según pudo conocer este diario, ya fue sacado del coma inducido y se encuentra recuperando la conciencia.

Prontuario

El exconstituyente, exsímbolo de las manifestaciones del estallido social, se vio envuelto en una polémica luego de que tras un reportaje de La Tercera tuviera que reconocer que no padecía cáncer, lo que utilizó como una suerte de bandera de lucha durante las protestas y que lo llevó a ser elegido en un cupo de la Convención Constituyente de 2021.

Una vez que Rojas Vade reconoció el engaño, por el cual debió renunciar a la Convención Constituyente, fue formalizado por el Ministerio Público por el delito de estafa residual.

Esto, debido a que con el timo de que padecía cáncer recibió aportes que totalizaron $ 13.366.646. En un procedimiento simplificado, que fue llevado por el fiscal Patricio Cooper, por ese entonces en la Fiscalía Centro Norte, fue condenado a 61 días de presidio y al pago de 11 UTM.

Rojas Vade reconoció su responsabilidad en los hechos y recibió el beneficio de remisión condicional de la pena, evitando así ir a la cárcel.