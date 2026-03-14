Hombre muere luego de recibir disparo de carabinero tras intentar huir de fiscalización en San Bernardo

Un hombre murió por un disparo efectuado por un funcionario de carabineros en San Bernardo.

Un hombre murió la noche de este viernes luego de recibir un disparo de un funcionario de Carabineros luego de que intentara huir de una fiscalización en la comuna de San Bernardo, en la zona sur de la Región Metropolitana.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el hecho ocurrió en la intersección de las calles Santa Carolina con el pasaje Paso Drake, en la población El Manzano, en medio de controles que realizaba el personal policial de la Sección de Investigación Policial (SIP).

El teniente coronel Pablo Hernández, subprefecto de los Servicios de la Prefectura del Maipo, detalló que el hecho ocurrió alrededor de las 21 horas.

De acuerdo al policía, los funcionarios de la SIP “tratan de controlar a una persona. Se inicia un seguimiento, culminando finalmente donde se está verificando la dinámica del hecho, donde un carabinero hace uso de su armamento y resulta este conductor fallecido, lamentablemente”.

Hernández agregó que solo se percutó un disparo contra la víctima.

En el lugar de los hechos, vecinos se manifestaron y acusaron un actuar desmedido de los policías, como también cuestionaron que no se trasladó inmediatamente al sujeto hasta el Hospital El Pino, pese a la cercanía con el recinto médico.

Hasta el lugar también se trasladó el fiscal Patricio Rosas, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, para coordinar las primeras diligencias investigativas.

El persecutor detalló que el fallecido es un hombre de 26 años, del cual se está corroborando su identidad. No mantenía antecedentes penales.

“He dispuesto que venga la Policía Criminalística del Laboratorio de Carabineros con distintos peritos, tanto de huellas, peritos balísticos, peritos mecánicos en relación al vehículo que se encuentra en este lugar, como también planimétrico y fotográfico”, detalló Rosas, según recoge Radio Biobío.

Asimismo, señaló que se instruyó la asistencia del OS-9 de Carabineros “como policía especializada en muertes violentas” y “junto con también la Dirección de Asuntos Internos de Carabineros y también el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos Motorizados (SEBV). Con estos cuatro equipos policiales me encuentro trabajando”.

El funcionario que percutó el disparo se mantendrá en calidad de testigo, mientras presta declaración.