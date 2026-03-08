SUSCRÍBETE
    Nacional

    Balacera en cité del Barrio Franklin deja un fallecido y dos heridos tras discusión por ruidos molestos

    Las víctimas, todas de nacionalidad extranjera, fueron trasladadas a la ex Posta Central luego del ataque.

    Por 
    Roberto Martínez
    Barrio Franklin Pablo V.

    Un ataque armado registrado al interior de un cité en el Barrio Franklin, en la comuna de Santiago, dejó como saldo un hombre fallecido y otros dos heridos por impactos de bala durante la jornada de este sábado.

    El incidente se produjo en un inmueble ubicado en calle Roberto Espinoza, donde, según información preliminar, se registró una fiesta con posterior discusión entre los asistentes debido a ruidos molestos.

    La confrontación habría escalado rápidamente hasta transformarse en una balacera al interior de la propiedad.

    Tras recibir el aviso de vecinos y testigos, Carabineros concurrió al lugar y encontró a tres personas con heridas de bala, quienes fueron trasladadas de urgencia hasta la ex Posta Central para recibir atención médica.

    Pese a las maniobras de reanimación realizadas por el equipo de salud, uno de los afectados falleció en el recinto asistencial producto de la gravedad de las lesiones, mientras que los otros dos continúan siendo tratados por las heridas sufridas.

    De acuerdo con los primeros antecedentes, las tres víctimas corresponden a ciudadanos de nacionalidad extranjera, aunque por el momento no se han entregado detalles oficiales sobre sus identidades ni sobre su estado de salud en el caso de los sobrevivientes.

    Tras el hecho, la Fiscalía dispuso la concurrencia del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) para coordinar las diligencias investigativas en el sitio del suceso.

    Funcionarios especializados se mantienen desplegados en el cité realizando peritajes, levantamiento de evidencia y recopilación de testimonios, con el objetivo de reconstruir la dinámica del ataque y determinar la participación de eventuales responsables.

    Entre las diligencias preliminares también se contempla la revisión de cámaras de seguridad del sector y la toma de declaraciones a testigos, lo que permitirá eventualmente establecer cómo se originó la discusión y quién efectuó los disparos.

    Balacera en cité del Barrio Franklin deja un fallecido y dos heridos tras discusión por ruidos molestos
