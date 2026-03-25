Hombre muere tras ser baleado en la cabeza en Recoleta

Un hombre perdió la vida en horas de la madrugada, tras ser baleado en la comuna de Recoleta.

Los hechos se registraron en horas de la noche en calle Fariña, donde por causas que se investigan, un hombre recibió al menos un impacto de bala en la cabeza.

A raíz de las heridas es que la víctima perdió la vida en el lugar.

Según detalló el fiscal ECOH, Rubén Salas, “el conocimiento que tenemos, hasta este momento, respecto a los hechos, son que un grupo de personas se acercaron a un domicilio, que es un domicilio de interés, es un punto en donde llevamos otra investigación también, la fiscalía ECOH, y se acercaron hasta ese domicilio y realizaron varios disparos”.

De acuerdo a lo que añadió, “La información que tenemos es precisamente esa, que el disparo es un disparo directo, certero, con el arma apoyada en la frente de la víctima, y es lo que produce finalmente su lamentable fallecimiento”.

La Fiscalía ECOH y Carabineros se encuentran investigando los hechos con el fin de esclarecer lo ocurrido y dar con él o los atacantes.