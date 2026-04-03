Operación rusa incluyó campaña de desinformación para tensionar relación entre Chile y Argentina

Una campaña de desinformación atribuida a estructuras de inteligencia rusas no solo habría apuntado a desacreditar al gobierno del presidente Javier Milei, sino también a generar fricciones diplomáticas con países vecinos como Chile, mediante la difusión de noticias falsas vinculadas a supuestos hechos de sabotaje en territorio chileno.

Así lo revelan documentos filtrados y analizados por un consorcio internacional de periodismo de investigación, que detallan cómo el grupo conocido como “La Compañía” -vinculado a los servicios de inteligencia de Rusia- desplegó una estrategia de “guerra híbrida” en América Latina, con especial foco en Argentina durante 2024 y 2025.

Tal como consigna el medio trasandino La Nación, entre las operaciones identificadas, destaca la creación y difusión de una historia falsa que involucraba directamente a nuestro país.

Según los documentos, la campaña promovió un supuesto intento de sabotaje contra un gasoducto en territorio chileno, atribuido a ciudadanos argentinos que habrían actuado con conocimiento o respaldo del gobierno de Milei.

La narrativa, difundida a través de medios digitales, aseguraba que tres “terroristas argentinos” habían sido detenidos en Chile con explosivos y planes para interrumpir el suministro de gas, lo que habría obligado al gobierno del expresidente Gabriel Boric a recurrir a Estados Unidos.

Incluso se afirmaba que Milei habría viajado a Chile para negociar en secreto la liberación de los supuestos detenidos.

Sin embargo, la información resultó completamente falsa. No existieron tales detenciones, el gasoducto mencionado no atraviesa la zona señalada, y no hubo ninguna reunión entre ambos presidentes en ese contexto.

Javier Milei

Pese a ello, la historia logró circular en plataformas digitales como un contenido aparentemente verosímil. Los documentos internos de la operación rusa confirman que este episodio formaba parte de una estrategia deliberada.

Bajo el título “Turistas argentinos”, uno de los informes detalla que el objetivo era “ crear tensión entre Argentina y Chile ” mediante la difusión de un supuesto ataque terrorista impulsado por intereses vinculados a Estados Unidos.

La maniobra se enmarca en un plan más amplio orientado a debilitar la imagen internacional del gobierno del país vecino, fomentar divisiones internas y erosionar relaciones regionales clave.

Según la investigación, estas acciones incluyeron la publicación de más de 250 artículos en medios digitales, algunos de ellos firmados por autores ficticios creados con herramientas tecnológicas.

Al respecto, el entramado estaría vinculado al Servicio de Inteligencia Exterior, dirigido por Sergei Naryshkin, y considerado cercano al presidente Vladimir Putin. Dicha estructura habría heredado funciones de influencia internacional tras la reconfiguración del grupo paramilitar Wagner.