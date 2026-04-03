Graban a padre de abogada argentina imitando gestos de mono como los que llevaron a juicio por racismo a su hija en Brasil

“Sigue el escándalo”, comentó la prensa argentina. Y es que menos de 24 horas después de que la abogada e influencer Agostina Páez pudiera regresar a Argentina bajo fianza tras estar dos meses retenida en Brasil acusada de racismo, su padre fue supuestamente grabado imitando gestos de mono como los que llevaron a juicio a su hija.

Según informa el diario Clarín, Mariano Páez fue grabado este viernes en la madrugada, dentro de un bar de Santiago del Estero, pocas horas después del regreso de su hija a la provincia.

En las imágenes, Páez imita el gesto racista de su hija con gritos similares a los de un mono, frente a una cámara que registra todo el momento. El video fue difundido por el diario Info del Estero.

Paez fue grabado en Oculta, un conocido bar bailable del centro santiagueño. Fue al local junto a su pareja, quien meses atrás lo había denunciado por violencia de género, recordó el diario uruguayo El País.

[AHORA] "Está hecho con Inteligencia Artificial": Mariano Paéz afirmó que su video imitando gestos de mono "está trucado", y reveló que le pidieron "$5.000.000" para "no pasarlo".



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En el video se le observa gritando e imitando el gesto de un mono. También se le escucha decir que él pagó 18 mil dólares del monto total de la fianza y reclamó que ninguna autoridad argentina le dio “ni un peso”. “Asco. Yo al Estado le tengo asco, yo no vivo de la política. Soy empresario, millonario y usurero. Y narco… narco, privado”, se oye.

En la grabación se lo ve vestido con el mismo conjunto de camisa y pantalón que llevó el día anterior en Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, cuando recibió a su hija junto a la senadora Patricia Bullrich, y también esa misma tarde, cuando llegó junto a Agostina al aeropuerto de Termas de Río Hondo.

La tarde de este viernes, el padre de la abogada se defendió y dijo que las imágenes son falsas. “El video me lo pasaron a la mañana a mí, no entiendo tanta maldad y odio de la gente. A mí me pidieron 5 millones (para no difundirlo)”, explicó en LN+.

“No sé cómo lo hicieron. ¿Si lo hicieron con inteligencia artificial? Yo creo que sí“, apuntó. Reconoció haber estado anoche en el mismo bar que sale en el video. “Siempre voy al bar, soy habitué de ese bar”, añadió. También admitió reconocer al resto de las personas que salen en la grabación.

Mariano Páez también dialogó con la Agencia NA y afirmó que “no es él” quien aparece mientras lleva a cabo el acto discriminatorio. “Yo no soy. Es trucado el video”, por lo que rechazó las acusaciones y las críticas contra él.

🤨 El empresario Mariano Páez imitó los mismos gestos racistas que llevaron a su hija a estar detenida dos meses en Brasil por injuria racial. El hecho sucedió en un bar de Santiago del Estero horas después de que Agostina Páez regresara al país.



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También rechazó las declaraciones que se escuchan en la filmación. “No soy usurero ni narco”, contestó el empresario.

En simultáneo habló Carla Junqueira, la abogada de Agostina Páez. “Me enteré hace cinco minutos del video, no tengo idea si es IA. Lo vi el video, no entiendo mucho de inteligencia artificial, así que no puedo afirmar si es o no”, dijo Junqueira en Crónica TV. Aseguró que “Agostina está furiosa, porque también se enteró ahora”.

Descargo de Agostina

Minutos después, la propia Agostina publicó un descargo en redes sociales desvinculándose de su padre y de sus actos. “Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente. Yo me hago cargo de lo mío: reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones”, explicó.

Y añadió: “No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando. Yo estuve en mi casa, acompañada por amigos que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo”. Luego, agregó: “Él (por su padre) estuvo presente y me acompañó en el momento difícil que pasé, pero no puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos”.

Agostina sostuvo, además, que su foco está puesto en su proceso personal: “Hoy estoy enfocada en reconstruirme, después de los meses difíciles que me tocó atravesar. Hay situaciones que no tienen que ver conmigo y es muy triste”. Concluyó el mensaje agradeciendo a quienes la acompañan y la entienden, y exclamó: “No se termina más esta pesadilla, qué horror”.

Según el diario El País, la joven abogada tiene una relación tensa con su padre y su actual pareja, la también abogada Stefany Budán, a tal punto que, a fines del año pasado, la joven denunció a Budán por acoso digital hacia ella y su hermana.

Agostina Páez permaneció más de dos meses retenida y monitoreada con una tobillera electrónica en Brasil. Fue acusada de injuria racial luego de que se viralizara un video en el que realizaba gestos similares a los de un mono hacia un grupo de trabajadores de un bar de Río de Janeiro.

La justicia brasileña dispuso que, tras el pago de una fianza de US$ 18.000, pudiera regresar a Argentina y continuar desde allí lo que resta del proceso judicial. El jueves por la tarde, llegó a su Santiago del Estero natal. Ese mismo día, por la noche, su padre fue supuestamente grabado imitando los mismos gestos que la llevaron a ella a enfrentar una causa judicial.

El juez brasileño a cargo de la causa de injuria racial contra Agostina Páez tiene un plazo de 15 días para emitir el veredicto.

Según Infobae, la figura penal de injuria racial contempla penas de dos a cinco años de prisión. En la última audiencia, el tribunal decidió unificar los cargos, y la acusación pidió una condena de dos años, la mínima prevista.