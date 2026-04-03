SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Graban a padre de abogada argentina imitando gestos de mono como los que llevaron a juicio por racismo a su hija en Brasil

    Mariano Páez aseguró que “no es él” quien aparece en la grabación registrada en un bar de Santiago del Estero, al tiempo que su hija Agostina publicó un fuerte descargo.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Agostina Páez, la abogada argentina que estuvo retenida en Brasil por gestos racistas.

    “Sigue el escándalo”, comentó la prensa argentina. Y es que menos de 24 horas después de que la abogada e influencer Agostina Páez pudiera regresar a Argentina bajo fianza tras estar dos meses retenida en Brasil acusada de racismo, su padre fue supuestamente grabado imitando gestos de mono como los que llevaron a juicio a su hija.

    Según informa el diario Clarín, Mariano Páez fue grabado este viernes en la madrugada, dentro de un bar de Santiago del Estero, pocas horas después del regreso de su hija a la provincia.

    En las imágenes, Páez imita el gesto racista de su hija con gritos similares a los de un mono, frente a una cámara que registra todo el momento. El video fue difundido por el diario Info del Estero.

    Paez fue grabado en Oculta, un conocido bar bailable del centro santiagueño. Fue al local junto a su pareja, quien meses atrás lo había denunciado por violencia de género, recordó el diario uruguayo El País.

    En el video se le observa gritando e imitando el gesto de un mono. También se le escucha decir que él pagó 18 mil dólares del monto total de la fianza y reclamó que ninguna autoridad argentina le dio “ni un peso”. “Asco. Yo al Estado le tengo asco, yo no vivo de la política. Soy empresario, millonario y usurero. Y narco… narco, privado”, se oye.

    En la grabación se lo ve vestido con el mismo conjunto de camisa y pantalón que llevó el día anterior en Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, cuando recibió a su hija junto a la senadora Patricia Bullrich, y también esa misma tarde, cuando llegó junto a Agostina al aeropuerto de Termas de Río Hondo.

    La tarde de este viernes, el padre de la abogada se defendió y dijo que las imágenes son falsas. “El video me lo pasaron a la mañana a mí, no entiendo tanta maldad y odio de la gente. A mí me pidieron 5 millones (para no difundirlo)”, explicó en LN+.

    “No sé cómo lo hicieron. ¿Si lo hicieron con inteligencia artificial? Yo creo que sí“, apuntó. Reconoció haber estado anoche en el mismo bar que sale en el video. “Siempre voy al bar, soy habitué de ese bar”, añadió. También admitió reconocer al resto de las personas que salen en la grabación.

    Mariano Páez también dialogó con la Agencia NA y afirmó que “no es él” quien aparece mientras lleva a cabo el acto discriminatorio. “Yo no soy. Es trucado el video”, por lo que rechazó las acusaciones y las críticas contra él.

    También rechazó las declaraciones que se escuchan en la filmación. “No soy usurero ni narco”, contestó el empresario.

    En simultáneo habló Carla Junqueira, la abogada de Agostina Páez. “Me enteré hace cinco minutos del video, no tengo idea si es IA. Lo vi el video, no entiendo mucho de inteligencia artificial, así que no puedo afirmar si es o no”, dijo Junqueira en Crónica TV. Aseguró que “Agostina está furiosa, porque también se enteró ahora”.

    Descargo de Agostina

    Minutos después, la propia Agostina publicó un descargo en redes sociales desvinculándose de su padre y de sus actos. “Lo que se ve es lamentable y lo repudio completamente. Yo me hago cargo de lo mío: reconocí mis errores, pedí disculpas y afronté las consecuencias. Pero solo puedo responder por mis propias acciones”, explicó.

    Y añadió: “No tengo absolutamente nada que ver con lo que está circulando. Yo estuve en mi casa, acompañada por amigos que estuvieron a mi lado durante todo este tiempo”. Luego, agregó: “Él (por su padre) estuvo presente y me acompañó en el momento difícil que pasé, pero no puedo ni me corresponde responsabilizarme por sus actos”.

    Agostina sostuvo, además, que su foco está puesto en su proceso personal: “Hoy estoy enfocada en reconstruirme, después de los meses difíciles que me tocó atravesar. Hay situaciones que no tienen que ver conmigo y es muy triste”. Concluyó el mensaje agradeciendo a quienes la acompañan y la entienden, y exclamó: “No se termina más esta pesadilla, qué horror”.

    Según el diario El País, la joven abogada tiene una relación tensa con su padre y su actual pareja, la también abogada Stefany Budán, a tal punto que, a fines del año pasado, la joven denunció a Budán por acoso digital hacia ella y su hermana.

    Agostina Páez permaneció más de dos meses retenida y monitoreada con una tobillera electrónica en Brasil. Fue acusada de injuria racial luego de que se viralizara un video en el que realizaba gestos similares a los de un mono hacia un grupo de trabajadores de un bar de Río de Janeiro.

    La justicia brasileña dispuso que, tras el pago de una fianza de US$ 18.000, pudiera regresar a Argentina y continuar desde allí lo que resta del proceso judicial. El jueves por la tarde, llegó a su Santiago del Estero natal. Ese mismo día, por la noche, su padre fue supuestamente grabado imitando los mismos gestos que la llevaron a ella a enfrentar una causa judicial.

    El juez brasileño a cargo de la causa de injuria racial contra Agostina Páez tiene un plazo de 15 días para emitir el veredicto.

    Según Infobae, la figura penal de injuria racial contempla penas de dos a cinco años de prisión. En la última audiencia, el tribunal decidió unificar los cargos, y la acusación pidió una condena de dos años, la mínima prevista.

    Más sobre:ArgentinaBrasilRío de JaneiroSantiago del EsteroAgostina PáezMariano PáezRacismoMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Lo más leído

    1.
    Marco Rubio anuncia cancelación de residencia a familiar de Qasem Soleimani y su detención en EE.UU.

    Marco Rubio anuncia cancelación de residencia a familiar de Qasem Soleimani y su detención en EE.UU.

    2.
    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    3.
    Irán autoriza el tránsito de 15 buques por el estrecho de Ormuz en medio de las restricciones vigentes

    Irán autoriza el tránsito de 15 buques por el estrecho de Ormuz en medio de las restricciones vigentes

    4.
    Críticas desde EE.UU. a Trump por amenaza contra Irán y burlas religiosas: “Muestra indiferencia a la vida humana”

    Críticas desde EE.UU. a Trump por amenaza contra Irán y burlas religiosas: “Muestra indiferencia a la vida humana”

    5.
    Cerca de 200 trabajadores rusos fueron evacuados tras bombardeos a planta nuclear iraní

    Cerca de 200 trabajadores rusos fueron evacuados tras bombardeos a planta nuclear iraní

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal
    Negocios

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera
    Mundo

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua