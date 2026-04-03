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    Tras décadas: Papa León XIV vuelve a la tradición de cargar la cruz durante el Vía Crucis

    Cerca de 30 mil personas se reunieron en Roma para los festejos del Viernes Santo en que el Pontífice recorrió las catorce estaciones del Via Crucis.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Créditos: Vatican News

    El Papa León XIV realizó la liturgia de este Viernes Santo en la Basílica de San Pedro y más tarde presidió el Vía Crucis en la ciudad de Roma alrededor del Coliseo y cargando una cruz de madera.

    Es la primera vez, desde 1995, en que el Pontífice lleva la cruz por las catorce estaciones, representando “la pasión de Cristo” en el día que fue condenado.

    La última vez lo hizo Juan Pablo II, tras su operación de cadera, momento en que cargó la cruz solo en algunas partes del recorrido. Por su parte, Benedicto XVI lo hacía solo en la primera estación, dentro del Coliseo.

    Hace unos días, el Papa León mencionó que retomar esta tradición “será un signo importante por lo que representa el Papa: un líder espiritual hoy en el mundo, esta voz que dice que Cristo aún sufre. Y yo llevo también todos estos sufrimientos en mis oraciones”.

    Se calcula que cerca de 30 mil fieles asistieron al evento en la capital italiana y que concluyó pasado las 22.00 horas horario local en el Monte Palatino.

    Conversaciones del Papa con líderes sobre conflictos bélicos

    Durante la mañana de este viernes, el Papa León XIV además habló por teléfono con el presidente ucraniano Volodymir Zelensky, quien le expresó que condenaba los ataques de Rusia y le invitó a una visita apostólica a Ucrania.

    Créditos: Vatican News

    El Pontífice por su parte le expresó su preocupación por la situación humanitaria de las personas afectadas por el conflicto.

    Al fin de la conversación desde el Vaticano señalaron que “se renovó la esperanza de que, con el compromiso y el apoyo de la comunidad internacional, se pueda lograr lo antes posible un cese de las hostilidades y una paz justa y duradera”.

    Asimismo, la autoridad máxima de la Iglesia Católica sostuvo otra llamada, esta vez con el presidente de Israel, Isaac Herzog.

    Según la oficina de prensa de la Santa Sede durante la conversación “se reiteró la necesidad de reabrir todos los canales posibles de diálogo diplomático, para poner fin al grave conflicto en curso, con miras a una paz justa y duradera en todo el Medio Oriente”.

    Créditos: Vatican News

    También informaron que se hizo hincapié en “proteger a la población civil y promover el respeto del derecho internacional y humanitario”.

    Lee también:

    Más sobre:Papa León XIVRomaVaticanoVia CrucisViernes SantoVolodymir ZelenskyIsaac HerzogIsraelUcrania

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