Ucrania ofrece su apoyo a EE.UU. para reapertura del estrecho de Ormuz. En la imagen, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, ofreció la experiencia y habilidad de su país para reabrir el paso por el estrecho de Ormuz; punto focal del enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán.

La autoridad ucraniana recalcó en una entrevista con NewsNation que está abierto a discutir su apoyo para esta reactivación de la vía marítima, pero que hasta ahora nadie le ha pedido algo similar: “Simplemente estamos compartiendo nuestro conocimiento. Si algún día nuestros compañeros quieren usarlo, estaríamos listos”.

La oferta fue extendida a Estados Unidos y países de Oriente Próximo que consideren mantener el estrecho abierto. “Hasta hoy no veo a ningún país levantando el bloqueo por su cuenta, solo esfuerzos conjuntos pueden lograr resultados”, señaló Zelenski.

Ucrania ofrece su apoyo a EE.UU. para reapertura del estrecho de Ormuz Europa Press / Europa Press

Es en este sentido que el mandatario ucraniano hizo ahínco en las habilidades y experiencia de su país en la defensa y reapertura de tráfico marítimo , destacando su tecnología y los drones marítimos que han permitido que Rusia no controle la vía acuática del Mar Negro.

Manifestó que la situación con el estrecho, que es la principal vía marítima para el transporte de petróleo y que está actualmente controlado por Irán, es similar a la de Ucrania con Rusia, pero relacionada con la energía. Destacó entonces la Iniciativa de Granos del Mar Negro, con la que se logró que buques exporten productos alimenticios y diferentes bienes mediante un corredor humanitario marítimo, pese a los intentos de bloqueo de comida y bienes de Rusia.

Entonces, en el caso del estrecho, Zelenski planteó que “ un paso alternativo podría ser controlar unilateralmente el estrecho, como hizo Ucrania con la Iniciativa de Granos ”. Esto, según él, requeriría interceptores, convoyes militares, redes de guerra y otras herramientas, destacando que su país estaría listo para ayudar con eso.

Asimismo, el presidente ucraniano sugirió que las negociaciones para la reapertura del estrecho y la guerra pueden ir en paralelo. “Vale la pena intentar encontrar una solución diplomática”, señaló.