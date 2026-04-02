Rusia afirma que el estrecho de Ormuz está “abierto” para sus buques

El Kremlin confirmó este jueves que el estrecho de Ormuz, bloqueado por las autoridades de Irán en represalia a la ofensiva lanzada hace ya más de un mes por Estados Unidos e Israel contra su territorio, está abierto para los buques rusos.

“El estrecho de Ormuz está abierto para nosotros” , declaró el asesor de Vladimir Putin, Yuri Ushakov, a la cadena de TV local Rossiya 24, poco después de que el Ministro de Relaciones Exteriores de su país, Sergéi Lavrov, y su homólogo iraní, Abbas Araqchi, conversaran sobre la seguridad de la navegación en Ormuz en una llamada telefónica.

Foto: Europa Press/Contacto/Sergei Bulkin. Europa Press/Contacto/Sergei Bul

En esta, el titular de la cartera diplomática de Irán le detalló a Lavrov que “actualmente, el paso de buques de países que no participan en la agresión militar contra Irán se realiza a través del estrecho de Ormuz en coordinación con las Fuerzas Armadas de la República Islámica”.

Además le aseguró que cualquier intento de EE.UU. e Israel, como de sus “aliados”, para reabrir el estrecho de Ormuz, “incluso” a través del Consejo de Seguridad de la ONU, “solo complicará la situación”.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia confirmó la llamada en un comunicado donde aseguró que Lavrov y Araqchi abordaron los esfuerzos emprendidos por varios Estados para reducir las tensiones en la región.

“ Intercambiaron puntos de vista sobre el progreso de las discusiones en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre cómo garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y superar otras consecuencias de la agresión no provocada de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán”, informó la cartera rusa.

Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

Durante esta jornada los representantes de 40 países convocados por Reino Unido abordaron también la situación en el estrecho, donde cerca de 2.000 embarcaciones permanecen varadas de acuerdo a la Organización Marítima Internacional, incluida la adopción de medidas para ejercer presión a Teherán.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró, también durante este miércoles, que el estratégico estrecho de Ormuz se abrirá “de forma natural” cuando “haya terminado” el conflicto desatado en Medio Oriente.