“Es inaceptable”: Chile condena bloqueo iraní en Estrecho de Ormuz y aboga por acción diplomática internacional

El subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, participó esta mañana en una reunión convocada por Reino Unido para abordar la compleja situación en torno al cierre del Estrecho de Ormuz.

En la instancia -en donde asistieron cerca de 40 países- la autoridad chilena calificó de “inaceptable” el bloqueo realizado por Irán, explicando a su vez que se debe defender la libertad de navegación.

“ Nosotros hemos intervenido diciendo que el Estrecho de Ormuz es fundamental para el comercio y para la seguridad mundial” , señaló tras la reunión. “Nos parece que un país se arrogue el derecho de cerrarlo es inaceptable, que debemos defender la libertad de navegación”.

Chile, advirtió Torres, es un país marítimo abierto al comercio, “y por tanto, esta situación nos afecta directamente”.

En esto, el subsecretario indicó que en la reunión también acordaron trabajar mediante organismos internacionales. Y en este sentido, la diplomacia tiene un papel clave.

“Hemos abogado por una acción concertada a nivel de organismos internacionales para ayudar a buscar una solución. La diplomacia es fundamental, creemos que hay una discusión mañana (viernes) en el Consejo de Seguridad que es muy importante. Bahrein va a presentar un proyecto de resolución, y también las discusiones que se han dado en el marco de la Organización Marítima Internacional, que apoyamos”, añadió.

Finalmente, indicó que “hemos expresado a los países del Consejo de Recuperación del Golfo nuestra solidaridad ante los ataques armados de aquellos que han sido objetos últimamente”.