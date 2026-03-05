Estrecho de Ormuz: La relevancia para el mercado global del paso ocupado por Irán

La guerra que inició tras los ataques conjuntos de Estados Unidos a Irán y la consiguiente escalada en toda la región paralizó el tráfico de petroleros a través del Estrecho de Ormuz. Desde entonces, los precios del petróleo se dispararon, lo que pone de relieve la importancia de este paso marítimo para el suministro energético mundial.

El estrecho de Ormuz es la estrecha boca del golfo Pérsico —específicamente entre las aguas territoriales de Irán y Omán— por donde pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Los petroleros que atraviesan el estrecho transportan crudo y gas desde Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Catar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Y la mayor parte de ese petróleo se destina a Asia.

En consecuencia, cualquier interrupción del tráfico a través del estrecho supone impacto para el comercio petrolero a nivel mundial.

“La magnitud de lo que está en juego es innegable”, declaró Hakan Kaya, gestor de cartera sénior de la firma inversora Neuberger Berman a la agencia AP.

Kaya explicó que una ralentización parcial del tránsito que dure una o dos semanas puede ser absorbida por las compañías petroleras. Pero un cierre total que dure un mes o más impulsaría los precios del crudo. A mediados de esta semana, el precio del crudo Brent cotizó por sobre los 80 dólares el barril.

El gestor de inversiones explicó que el precio del crudo podría dispararse “a tres dígitos” y los precios del gas natural europeo “hacia o por encima de los niveles de crisis observados en 2022”, cuando alcanzó niveles históricos debido a las tensiones geopolíticas provocadas por la guerra de Rusia en Ucrania.

Una vía fluvial clave

El estrecho de Ormuz es una vía fluvial sinuosa, de unos 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto. Conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán. Desde allí, los barcos pueden viajar al resto del mundo.

Si bien Irán y Omán tienen sus aguas territoriales en el estrecho, se considera una vía fluvial internacional por la que pueden navegar todos los barcos. Es especialmente utilizado por los buques que transitan hacia los países del interior del golfo Pérsico.

Así, el estrecho de Ormuz ha sido importante para el comercio a lo largo de la historia, ya que cerámica, marfil, seda y textiles se movían desde China a través de la región.

Vista aérea del puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, en el estrecho de Ormuz. Foto: archivo

En la historia contemporánea, es la ruta de los superpetroleros que transportan petróleo y gas desde Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Catar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

La gran mayoría se dirige a los mercados de Asia, incluyendo al único cliente petrolero que le queda a Irán, China. En 2022, alrededor del 82% del petróleo crudo que salió del Estrecho de Ormuz tenía como destino países asiáticos, según estimaciones de la Agencia Internacional de Energía.

Según datos del London Stock Exchange Group, el coste de contratar un petrolero para transportar crudo desde Medio Oriente al gigante asiático casi se ha duplicado respecto del precio de la semana pasada, alcanzando un récord de más de 400.000 dólares.

Y, aunque existen oleoductos en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos que pueden evitar utilizar el estrecho, la Administración de Información Energética de EE. UU. afirmó que “la mayoría de los volúmenes que transitan por el estrecho no tienen alternativas para salir de la región”.

La toma del estrecho

Desde el inicio de la escalada militar en la región, Irán ha atacado varios barcos en el estrecho de Ormuz y había amenazado a cualquier barco que intente pasar.

En febrero, Irán cerró parcialmente la vía fluvial en el contexto de lo que calificó como un ejercicio militar. Solo por eso, los precios del petróleo subieron alrededor de un 6% en los días siguientes.

En anteriores períodos de tensión y conflicto, Irán había amenazado con paralizar la navegación a través del estrecho.

El buque petrolero Skylight incendiándose tras ser atacado en el estrecho de Ormuz el 1 de marzo de 2026. Foto: archivo

Sin embargo, Irán no había cumplido sus reiteradas amenazas de cerrar por completo la vía fluvial desde la década de 1980, en la guerra entre Irán e Irak. Ni siquiera durante la guerra de 12 días de junio del año pasado, cuando Israel y Estados Unidos bombardearon las principales instalaciones nucleares y militares del país islámico.

Pero el martes la amenaza se volvió realidad. “Actualmente, el Estrecho de Ormuz está bajo el control total de la Armada de la República Islámica”, declaró el miércoles Mohammad Akbarzadeh, oficial de la Armada del CGRI, en un comunicado publicado por la agencia de noticias iraní Fars.

la “El estrecho de Ormuz está cerrado”, informó el general del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Ebrahim Jabbari, y prometió que cualquier barco que pasara por allí sería incendiado.

El plan de Trump

Pero una medida anunciada por Donald Trump el martes para proteger a los petroleros en el estrecho podría reactivar el tránsito. El martes, el presidente Donald Trump presentó un plan para restablecer el flujo de petróleo y comercio a través del estrecho.

El mandatario estadounidense declaró en redes sociales que ordenó a la Institución Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos que proporcionara un seguro contra riesgos políticos a los buques petroleros y otros bienes a través del Golfo Pérsico “a un precio muy razonable”.

"Effective IMMEDIATELY, I have ordered the United States Development Finance Corporation (DFC) to provide, at a very reasonable price, political risk insurance and guarantees for the Financial Security of ALL Maritime Trade... If necessary, the United States Navy will begin… pic.twitter.com/pIJyFwL78j — The White House (@WhiteHouse) March 3, 2026

Esto debido a que las aseguradoras marítimas habían estado cancelando o aumentando las tarifas de los seguros en la región.

Trump afirmó que, de ser necesario, la Armada estadounidense escoltaría a los petroleros a través del Estrecho de Ormuz. La Armada cuenta con al menos ocho destructores y tres buques de combate litoral más pequeños en la región, y estos buques se han utilizado anteriormente para escoltar a la navegación mercante en la zona y en el Mar Rojo.

Suspensión de operaciones

Las transportistas internacionales han emitido alertas de servicio indicando que han suspendido sus operaciones en el estrecho y sus alrededores.

Por ejemplo, la naviera danesa Maersk anunció el domingo la suspensión de todos los cruces de buques en el Estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso. Otras navieras, incluidas Hapag-Lloyd, CMA-CGM y MSC, hicieron anuncios similares.

“Esos barcos que quedaron varados dentro del golfo no van a ninguna parte”, afirmó el director de logística del Departamento de Gestión de la Cadena de Suministro de la Universidad de Tennessee, Tom Goldsby.

Buque petrolero en el estrecho de Ormuz. Foto: archivo

“También hay una gran cantidad de barcos que se dirigían hacia el golfo para reemplazarlos y, por supuesto, ahora están anclados o se dirigen a otro lugar”, agregó.

Unos 3.200 barcos, aproximadamente el 4% del tonelaje marítimo mundial, se encuentran inactivos en el golfo Pérsico, según estimaciones del centro de análisis de datos marítimos Clarksons Research. Sin embargo, esto incluye unos 1.231 barcos que probablemente operan exclusivamente dentro del Golfo.

Por otro lado, unos 500 barcos, o el 1 % del tonelaje mundial, se encuentran actualmente “esperando” fuera del golfo, en puertos frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos y Omán, según la firma.