La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz

Vista aérea del puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, en el estrecho de Ormuz. Foto: archivo

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán afirmó mantener el control total del estrecho de Ormuz, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado estar dispuesto a desplegar la armada para escoltar a los petroleros que lo transitan.

“Actualmente, el Estrecho de Ormuz está bajo el control total de la Armada de la República Islámica”, declaró el miércoles Mohammad Akbarzadeh, oficial de la Armada del CGRI, en un comunicado publicado por la agencia de noticias iraní Fars.

Aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial se transporta a través del estrecho de Ormuz.

Sin embargo, un informe de la agencia Reuters indicó que un petrolero navegó por el Estrecho de Ormuz rumbo a un puerto de los Emiratos Árabes Unidos para cargar crudo. El petrolero Pola apagó su rastreador a última hora del lunes, al aproximarse al estrecho, y reapareció el martes frente a Abu Dabi.

Buque petrolero en el estrecho de Ormuz. Foto: archivo

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán está interrumpiendo la cadena de suministro global, con el transporte marítimo interrumpido en el estrecho de Ormuz y aviones con carga aérea en tierra debido al cierre del espacio aéreo en Medio Oriente.

Según Al Jazeera, el CGRI declaró que era “imposible el paso de ningún buque” y que más de 10 petroleros fueron atacados.

Según la firma de análisis de datos Clarksons Research, que rastrea datos de transporte marítimo, se estima que unos 3.200 buques, o aproximadamente el 4% del tonelaje mundial de buques, están inactivos en el golfo Pérsico. Mientras tanto, alrededor de 500 buques, o el 1% del tonelaje mundial, se encuentran actualmente “esperando” fuera del Golfo, en puertos frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos y Omán.

El buque petrolero Skylight incendiándose tras ser atacado en el estrecho de Ormuz el 1 de marzo de 2026. Foto: archivo

En este contexto, los precios del crudo Brent subieron a más de 82 dólares por barril, un aumento de más del 13% desde el inicio del conflicto y el nivel más alto desde julio de 2024.

Trump declaró el martes en una publicación en Truth Social que la Armada estadounidense comenzará a escoltar petroleros a través del Estrecho de Ormuz “lo antes posible”.

“Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo”, añadió. “El poderío económico y militar de Estados Unidos es el mayor del planeta. Se tomarán más medidas”, afirmó el mandatario.