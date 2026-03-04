SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz

    Aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial se transporta a través de este estrecho, que permanece prácticamente cerrado en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

    Por 
    Ignacio Vera
    Vista aérea del puerto de Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, en el estrecho de Ormuz. Foto: archivo

    El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán afirmó mantener el control total del estrecho de Ormuz, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha indicado estar dispuesto a desplegar la armada para escoltar a los petroleros que lo transitan.

    “Actualmente, el Estrecho de Ormuz está bajo el control total de la Armada de la República Islámica”, declaró el miércoles Mohammad Akbarzadeh, oficial de la Armada del CGRI, en un comunicado publicado por la agencia de noticias iraní Fars.

    Aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial se transporta a través del estrecho de Ormuz.

    Sin embargo, un informe de la agencia Reuters indicó que un petrolero navegó por el Estrecho de Ormuz rumbo a un puerto de los Emiratos Árabes Unidos para cargar crudo. El petrolero Pola apagó su rastreador a última hora del lunes, al aproximarse al estrecho, y reapareció el martes frente a Abu Dabi.

    Buque petrolero en el estrecho de Ormuz. Foto: archivo

    La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán está interrumpiendo la cadena de suministro global, con el transporte marítimo interrumpido en el estrecho de Ormuz y aviones con carga aérea en tierra debido al cierre del espacio aéreo en Medio Oriente.

    Según Al Jazeera, el CGRI declaró que era “imposible el paso de ningún buque” y que más de 10 petroleros fueron atacados.

    Según la firma de análisis de datos Clarksons Research, que rastrea datos de transporte marítimo, se estima que unos 3.200 buques, o aproximadamente el 4% del tonelaje mundial de buques, están inactivos en el golfo Pérsico. Mientras tanto, alrededor de 500 buques, o el 1% del tonelaje mundial, se encuentran actualmente “esperando” fuera del Golfo, en puertos frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos y Omán.

    El buque petrolero Skylight incendiándose tras ser atacado en el estrecho de Ormuz el 1 de marzo de 2026. Foto: archivo

    En este contexto, los precios del crudo Brent subieron a más de 82 dólares por barril, un aumento de más del 13% desde el inicio del conflicto y el nivel más alto desde julio de 2024.

    Trump declaró el martes en una publicación en Truth Social que la Armada estadounidense comenzará a escoltar petroleros a través del Estrecho de Ormuz “lo antes posible”.

    “Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo”, añadió. “El poderío económico y militar de Estados Unidos es el mayor del planeta. Se tomarán más medidas”, afirmó el mandatario.

    Lee también:

    Más sobre:IránEstados UnidosIsraelEstrecho de OrmuzGuardia Revolucionaria IslámicaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Realizan evacuación en sectores de Coelemu por incendio forestal

    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo

    Precio promedio de las bencinas subirá $20 por litro este jueves por impacto del conflicto en Medio Oriente

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Zootopia 2 llega al streaming: dónde ver el gran éxito del cine de animación de 2025

    Hoppers: Operación Castor, la frenética comedia ecologista donde Pixar vuelve a su mejor versión

    Lo más leído

    1.
    OTAN intercepta un misil balístico iraní que se dirigía al espacio aéreo de Turquía

    OTAN intercepta un misil balístico iraní que se dirigía al espacio aéreo de Turquía

    2.
    Radiografía a Irán: Cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    Radiografía a Irán: Cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    3.
    La crisis de Medio Oriente intensifica las diferencias diplomáticas en Europa

    La crisis de Medio Oriente intensifica las diferencias diplomáticas en Europa

    4.
    Al menos 80 muertos en ataque estadounidense a buque de guerra iraní en el Océano Índico

    Al menos 80 muertos en ataque estadounidense a buque de guerra iraní en el Océano Índico

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    Realizan evacuación en sectores de Coelemu por incendio forestal
    Chile

    Realizan evacuación en sectores de Coelemu por incendio forestal

    Con cerca de 25 mil hectáreas cosechadas: Plan de Seguridad Agroalimentaria en La Araucanía finaliza con 14 detenidos

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Precio promedio de las bencinas subirá $20 por litro este jueves por impacto del conflicto en Medio Oriente
    Negocios

    Precio promedio de las bencinas subirá $20 por litro este jueves por impacto del conflicto en Medio Oriente

    Engie comienza la operación comercial de su proyecto Bess en Tocopilla de US$170 millones

    Fallo de la Suprema: nuevo estándar para interlocking

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición
    Tendencias

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    Repasa el notable triunfo de las Diablas frente a Australia en su lucha por un cupo al Mundial de Hockey Césped 2026
    El Deportivo

    Repasa el notable triunfo de las Diablas frente a Australia en su lucha por un cupo al Mundial de Hockey Césped 2026

    ¿La Federación, el fútbol o el mundo privado?: los caminos que analiza Jaime Pizarro al dejar el ministerio del Deporte

    El recado de Eduardo Coudet al asumir como DT del River Plate de Paulo Díaz: “Tengo mi carácter; no soy muy simpático”

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo
    Cultura y entretención

    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo

    Zootopia 2 llega al streaming: dónde ver el gran éxito del cine de animación de 2025

    Hoppers: Operación Castor, la frenética comedia ecologista donde Pixar vuelve a su mejor versión

    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz
    Mundo

    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz

    Luis Fleischman, experto en Medio Oriente, sobre guerra en Irán: “Tiene muchos parecidos al conflicto en junio”

    Radiografía a Irán: Cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    Empanadas de lavanda
    Paula

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?