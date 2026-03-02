Meir Javedanfar, experto en Medio Oriente: “La elección del sucesor de Jamenei puede impactar en la estabilidad del régimen iraní”

En septiembre pasado, de visita en Chile, el analista iraní afincado en Israel desde 2005, Meir Javedanfar, comentó en entrevista con La Tercera los efectos de la guerra de 12 días que Israel e Irán sostuvieron en junio de 2025. “En Irán están convencidos de que va a haber otro enfrentamiento entre ambos países”, advirtió en esa oportunidad.

Este sábado, las palabras del experto en Medio Oriente, nacido y criado en Teherán, se hicieron realidad luego que Estados Unidos e Israel lanzaran durante la jornada la “Operación Furia Épica” contra Irán, que resultó en el asesinato del líder supremo de la República Islámica, el ayatola Alí Jamenei.

Esta vez, según el profesor de política iraní contemporánea en la Universidad Reichmann de Israel, la operación de Estados Unidos e Israel contra Irán parece ser “muchísimo más grande que lo que fue en 2025” y está orientada a un “cambio de régimen”.

¿Por qué razones Estados Unidos e Israel realizaron este nuevo ataque contra Irán?

Por las manifestaciones en Irán, las manifestaciones de enero de 2026, que fueron las más grandes en la historia de Irán después de la revolución. En la matanza que hizo el régimen iraní contra la población, según el presidente Trump, murieron 32 mil iraníes dentro de dos días. Por tanto, el Trump y Benjamin Netanyahu vieron una oportunidad para atacar al régimen iraní, para debilitarlo y para crear el ambiente y las condiciones para que el pueblo iraní haga una revolución y derrumbe a este régimen. Porque, lo más importante, esta es una operación de regime change.

Y también para Israel otra razón es porque los iraníes construyeron su programa de misiles de nuevo después de la guerra de junio de 2025 y ahora iban a construir unas nuevas líneas de producción de misiles y, por tanto, Irán a fines de 2026 podía producir 200 misiles cada mes. Entonces la cantidad que Irán podría producir en un año constituía un peligro muy grande para Israel, porque el sistema de antimisiles de Israel no puede derrumbar tantos misiles al mismo tiempo. Israel también estaba buscando la oportunidad para destruir lo que quedaba del programas de misiles de Irán y por eso atacaron ahora.

¿Está ofensiva puede ser más larga que la de junio de 2025?

Yo creo que lo que parece es que sí, que esta operación es muchísimo más grande que lo que fue en 2025, porque ahora Estados Unidos está atacando también desde el inicio de la guerra. Durante la guerra de 2025, los norteamericanos se unieron a Israel y atacaron a Irán solo los últimos tres días del conflicto. Pero ahora, desde el comienzo de esta guerra, los norteamericanos están atacando y por tanto es una guerra muy grande, un ataque muy grande.

¿Qué impacto tiene en el régimen iraní el asesinato del ayatola Alí Jamenei? ¿El líder supremo tiene sucesor o el régimen está al borde del colapso?

Es un impacto muy grande, es un nuevo capítulo en la historia de Irán, porque el líder supremo es la persona más importante políticamente, sobre la economía y era la persona que tenía más poder sobre todas las organizaciones de seguridad, cuyos lideres fueron asesinados el sábado por Israel, que los quería eliminar. Por tanto, simbólicamente es muy importante y también puede impactar al futuro del régimen, porque todavía no sabemos quién va a reemplazarlo, porque todo este proceso de reemplazar a Jamenei ha sido un secreto muy grande. Nadie sabe, todo el mundo solamente adivina quién va a ser y quién lo va a reemplazar, porque el régimen lo tenía como un secreto, por tanto no sabemos quién lo va a reemplazar.

Esto puede desafiar al régimen, porque para ser líder de Irán tienes tiempo para prepararte, para recibir el apoyo de diferentes facciones del régimen, para tener consensos dentro de ellos, pero ahora no va a tener mucho tiempo, su sucesor no va a tener tanto tiempo, tendrá que empezar muy pronto y empezar sin haber tenido tiempo para recibir las bendiciones o recibir el acuerdo de diferentes facciones del régimen. Primero, no sabemos quién es la persona que va a reemplazar a Jamenei. Segundo, no sabemos si él tiene apoyo de diferentes facciones de Irán. Tercero, no sabemos si puede unir a todo el régimen, porque hay diferentes facciones dentro del régimen que tienen diferencias muy grandes y problemas muy grandes entre ellos. Y tampoco sabemos cómo lo va a recibir el pueblo iraní.

Entonces esto puede impactar en la estabilidad del régimen, porque no sabemos quién va a reemplazar a Jamenei, si puede ser una persona con la influencia que él tenía. Y esto puede debilitar al régimen, porque, por ejemplo, cuando Israel mató a (el líder de Hizbulá) Hassan Nasrallah, la persona que lo reemplazó no tenía el mismo nivel de influencia y carisma que tenía él, por tanto es mucho más débil. Cuando el presidente Trump mató a Qasem Soleimani (comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica), la persona que lo reemplazó tampoco tenía el mismo nivel de influencia y carisma de él, por tanto Irán sufrió en esta región, los proxies de Irán sufrieron. Y el mismo problema puede afectar al régimen de Irán después que nombren a la persona que va a reemplazar a Jamenei.

Pese a los asesinatos de Jamenei, del jefe del Estado Mayor del Ejército y del ministro de Defensa, Irán sigue atacando no solo a Israel, sino a varios países del Golfo. ¿Qué dice esto del poderío militar del régimen iraní? ¿Estados Unidos e Israel han sido sorprendidos con esta reacción de Teherán?

No, nadie está sorprendido de que Irán esté atacando a los países del Golfo Pérsico también, porque los iraníes dijeron que lo iban a hacer. Israel y Estados Unidos no pueden parar a los iraníes, y no quieren pararlos, porque lo que están haciendo los iraníes con estos ataques contra los países del Golfo Pérsico sirve a los intereses de Israel y Estados Unidos, porque con estos ataques los iraníes están probando por qué los países del Golfo Pérsico compran armas a Estados Unidos. Y también esto justifica por qué ellos permiten bases de Estados Unidos en sus países, porque ellos siempre han tenido miedo del régimen iraní. Entonces el régimen iraní con estos ataques está diciendo que las preocupaciones de estos regímenes en relación con Irán eran justificadas. Y por tanto estos países van a tener mejores relaciones con Estados Unidos y en secreto probablemente van a tener mejores relaciones con Israel, porque el sistema de seguridad de Israel les puede ayudar.

En las últimas horas se han registrado violentas protestas contra misiones diplomáticas de EE.UU. en Irak y Pakistán. ¿Cree que la guerra contra Irán puede incrementar el sentimiento antiestadounidense en los países musulmanes?

Las manifestaciones en Pakistán e Irak fueron protagonizadas por los chiitas, un grupo de chiitas. Los chiitas normalmente son minorías en muchos países. En Irak son la mayoría, pero en otros países son la minoría. También en Bahrein son la mayoría, pero no hemos visto muchas manifestaciones en Bahrein, porque Irán atacó al país. Entonces los bareiníes, incluidos hasta los chiitas, no pueden apoyar a Jamenei porque su régimen atacó a su país.

La muerte de Jamenei puede causar manifestaciones en diferentes países, pero no desestabilizar, porque las chiitas en Pakistán no tienen tanto poder. En India, gran parte de los musulmanes también son chiitas, pero no escuchamos mucho de ellos porque no son tantos. En países como Irak sí hay manifestaciones, pero no creo que vayan a derrumbar el régimen, tampoco en Pakistán. Es muy simbólico lo que está pasando, porque por años el régimen de Irán apoyó a los chiitas en Irak y Pakistán, pero no tienen tanto poder para desestabilizar esta región o sus países.

Entre las chiitas en Pakistán e Irak sí va a subir el nivel de hostilidad contra Estados Unidos, pero esto siempre existió, entonces no puede aumentar tanto porque ya los musulmanes de Pakistán e Irak odiaban a Estados Unidos. Ahora que mataron a Jamenei lo van a odiar más, pero no queda tanto lugar para odiar más, para incrementar el nivel de odio de ellos, porque ya odiaban a Estados Unidos.

Se habla del ataque de células dormidas de Irán en Europa y EE.UU. ¿Cuán real es esta amenaza?

Sí, siempre ha existido. Los iraníes han tenido mucho éxito, especialmente en los años 90 en Europa, atacando personas de la oposición iraní. El régimen asesinó algo así como 160 personas de la oposición iraní en 19 países hasta 2012. Entonces sí tienen esa capacidad, pero yo diría más en Europa que en Estados Unidos. Ha sido más difícil para penetrar a Estados Unidos, pero en Europa lo pueden hacer contra lugares israelíes judíos y estadounidenses. Es un peligro muy serio y yo estoy seguro que las organizaciones de seguridad de Israel y Estados Unidos han tomado esto en cuenta antes de lanzar esta operación, pero sí este es un peligro obviamente. Todos nosotros sabemos lo que hizo Jamenei contra los judíos de Argentina en 1992 y 1994.

Palestinos caminan en una carretera en su regreso a la Ciudad de Gaza, cerca del centro de la Franja de Gaza, el 10 de octubre de 2025. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

¿Cuánto afecta el actual conflicto con Irán a la situación en Gaza? ¿La crisis en el enclave palestino puede quedar en segundo plano?

La situación en Gaza es diferente ahora, porque los países que tienen más impacto e influencia en Gaza son Turquía y Qatar. Y lo que pasó a Jamenei no les afecta. La organización en Gaza que tiene mejores relaciones con Irán, que está directamente controlada por Irán, es la Yihad Islámica. ¿Esto puede cambiar sus políticas? Yo no creo que vaya a cambiar las políticas de la Yihad Islámica y puede ser que el régimen iraní les pida que ataquen a Israel, pero no creo que la Yihad Islámica lo vaya a hacer, porque Hamas no quiero una guerra.

Irán invirtió millones de dólares en Hizbulá y no ayudó a Irán durante la guerra de 12 días en 2025 y tampoco está ayudando a Irán ahora. Entonces mucha gente en Irán va a ver esta política de ayudar a Hizbulá como un fracaso muy grande, porque no disuadió a Israel de atacar a Irán y tampoco esta organización ayudó a Irán cuando estaba en una guerra contra Israel. Entonces mucha gente va a darse cuenta en Irán que esto fue un desperdicio de dinero, porque no les sirvió nada.