    Mundo

    Irán ataca barco petrolero en el estrecho de Ormuz

    Es el primer ataque que se produce en esta zona tras el inicio de ofensivas entre Estados Unidos, Irán e Israel.

    Antonella Cicarelli 
    El Centro de Seguridad Marítima de Omán confirmó que un barco petrolero de nombre ‘Skylight’ con bandera de la República de Palaos fue atacado por drones iraníes a nueve kilómetros al norte del puerto de Khasab.

    Según la autoridad omaní dentro del barco había una tripulación de 20 personas, quienes ya fueron evacuados. Al menos cuatro habrían sufrido heridas y estarían siendo tratados en centros de salud.

    De ellos quince son de nacionalidad india y cinco de nacionalidad iraní.

    Tras el inicio de ataques entre Estados Unidos, Irán e Israel varias petroleras anunciaron que iban a detener envíos en el estrecho de Ormuz, un punto en que pasa alrededor del 20% del petróleo a nivel mundial.

    Asimismo, tras los ataques, la Guardia Revolucionaria de Irán había advertido sobre la inseguridad de este paso y prohibieron el paso, “cerrándolo de facto”.

    La agencia estatal de noticias de Omán afirmó que el puerto comercial de Duqm también fue atacado con drones iraníes. Por el momento se reporta una persona herida por este hecho.

