    Mundo

    Ejército de Israel se adjudica muerte del ayatola Alí Jamenei

    Además señalaron que las fuerzas de defensa mataron a siete altos cargos del liderazgo militar iraní.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    A través de una declaración, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron que el líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamanei murió por “una operación precisa y a gran escala llevada a cabo por la Fuerza Aérea de Israel”.

    Esta, dicen, fue guiada por inteligencia precisa de las FDI, mientras se encontraba en su complejo de liderazgo central en Teherán, junto con otros altos funcionarios.

    Desde Israel acusaban a Jamenei de haber sido el “arquitecto del plan para destruir Israel” y también de haber sido responsable de atentados terroristas.

    “Su eliminación se suma a una serie de eliminaciones de altos miembros del eje terrorista llevadas a cabo por las FDI durante la guerra”, dicen en la declaración.

    Asimismo, también mencionaron que mataron a siete altos cargos del liderazgo militar iraní con aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí.

    Estos son: el secretario del consejo de Defensa, Ali Shamkhani, el jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohammad Pakpour, el jefe de inteligencia del comando Khatem Alanbieh, Saleh Asadi, el jefe de la oficina militar del líder supremo, Mohammad Shirazi, el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, el director de la Organización de Innovación e Investigación Defensiva de Irán, Hossein Jabal Amelian y su exdirector, Reza Mozaffari-Nia.

    La muerte del mandatario iraní fue en primera instancia anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien a través de sus redes sociales señaló que “Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto”, sin atribuir esta acción a algún país.

    Sin embargo, tanto el Ejército israelí como el estadounidense han manifestado que están trabajando en conjunto para llevar a cabo lo que denominan “Operación León Rugiente”.

